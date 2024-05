https://latamnews.lat/20240519/tercer-debate-presidencial-en-mexico-como-llegan-los-aspirantes-en-las-encuestas-1150588601.html

Tercer debate presidencial en México: ¿cómo llegan los aspirantes en las encuestas?

De acuerdo con una proyección elaborada por el diario El País, Sheinbaum cuenta con un 86% de probabilidad de obtener la presidencia de México en las elecciones del próximo 2 de junio, mientras que para la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD) es de solo un 14%.Al respecto, la senadora Kenia López Rabadán, jefa de Oficina de Gálvez, se dijo escéptica de los resultados del diario español, y mencionó como ejemplo el caso del Estado de México.El año pasado se renovó la gubernatura de la entidad y, en sondeos como Enkoll y Covarrubias y Asociados, se daba una ventaja a Delfina Gómez, de Morena, superior a los 17 puntos porcentuales. El día de los comicios, Gómez obtuvo la victoria con una diferencia sobre su rival Alejandra del Moral de 8,9 puntos."Encuestadoras que se equivocan de esa manera no creo que precisamente sean muy confiables", expresó López Rabadán en entrevista con Sputnik. La jefa de oficina de Gálvez señaló que ellos utilizan como referente las encuestas de Massive Caller y de México Elige. En el caso de la primera, su más reciente sondeo elaborado el 15 de mayo le da a la candidata opositora una ligera ventaja (41,3%) sobre Sheinbaum (39,6%).En el caso de México Elige, Sheinbaum cuenta con un 46,3% de preferencia, mientras que la de Gálvez es de 44,8%. En ambas, la diferencia es mínima. "Para nosotros es muy claro que hay una hay un empate técnico", aseguró la senadora panista.El ejercicio de proyección que elabora El País, sin embargo, se hizo a partir de un promedio de distintas encuestas como las elaboradas por Berumen, Demotecnia, Mitofsky, Enkoll y El Financiero, por mencionar algunas. Con base en los resultados de dichos sondeos, se elaboraron 20.000 simulacros de elecciones para obtener el resultado final.Para Emiliano Morales, asesor y analista de campañas electorales y políticas públicas en México, el discurso de la alianza opositora "es totalmente político". Al respecto, ahonda que la intención de dicha postura es evitar pérdidas del apoyo de sus simpatizantes actuales.Desde hace algunas semanas, la alianza opositora Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD) ha hecho constantes llamados a Álvarez Máynez, candidato presidencial del partido Movimiento Ciudadano.El pasado 14 de mayo, Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, ofreció al aspirante de MC que, si declinaba a favor de Gálvez antes del próximo debate presidencial, renunciaría a la dirigencia nacional de su partido y a su candidatura al Senado de la República.En respuesta, el emecista acusó que la alianza opositora solo busca garantizar en el Congreso de la Unión sus curules plurinominales (figura incluida en la Constitución de México mediante la cual se permite la llegada de legisladores por representación proporcional, es decir, sin que hayan ganado en las urnas).Según analistas consultados por Sputnik, si bien Álvarez Máynez se encuentra en tercer lugar en las encuestas, es el candidato que mayor intención de voto ha adquirido durante las campañas electorales que concluirán el próximo 29 de mayo.La legisladora López Rabadán dijo que el objetivo actual de la campaña era "conquistar los corazones de aquellas personas que habiendo votado por (Andrés Manuel) López Obrador hoy están francamente decepcionadas".Sondeos recientes como los elaborados por la consultora Mitofsky y el diario El Financiero reflejan que la aprobación del presidente se encuentra por encima del 50%.Disparidad en ejercicios universitariosEn días pasados, dos instituciones universitarias realizaron simulacros de la elección presidencial con resultados sumamente distintos.La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) elaboró su Simulacro Universitario en el que participaron 255.707 alumnos de 480 planteles a nivel nacional. En primer lugar figuró Sheinbaum, con el 63,5% de los votos emitidos; en segundo lugar, Álvarez Máynez, con el 23,1%, y en tercer lugar, Gálvez con 8,5%. A decir del analista Morales, estos resultados reflejan de forma clara la preferencia con la que cuenta la candidata de Morena y sus partidos aliados.Sin embargo, a decir de la senadora López Rabadán, los resultados de la UNAM no fueron imparciales."Esos simulacros de elecciones que se hicieron en la UNAM sabemos que estuvieron manipuladas por gente de Morena, que por ejemplo en la Facultad de Economía, de la matrícula total de los alumnos, solamente votaron 4% (...) por supuesto que hubo una manipulación de las votaciones y de los resultados", consideró la senadora.La UNAM, por su parte, aseguró en un comunicado que se logró "la medición de intención de voto más grande que se haya hecho en el país".El otro ejercicio se realizó en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), universidad privada, mostró resultados opuestos. De acuerdo con dicho simulacro, 68,7% de los participantes apoyó a Gálvez; 16,3%, a Álvarez Máynez, y 11,5%, a Sheinbaum. En este ejercicio, sin embargo, solo participaron 924 estudiantes.A decir de la senadora López Rabadán, el ejercicio es una muestra de que los jóvenes apoyarán a la opositora Xóchitl Gálvez.Prevén Congreso divididoSin embargo, se espera que en las próximas elecciones la actual fuerza política en el poder no obtenga el mismo número de curules."Es claro que Morena ya no tiene las condiciones de poder tener los números que tuvo en 2018, no los va a volver a tener, qué bueno por el país. Muy bueno por la democracia, qué bueno por los contrapesos; se necesita un Congreso plural en donde se pueda llegar a acuerdos, conciliar, no avasallar", consideró para Sputnik la jefa de Oficina de Xóchitl Gálvez.Para el analista Emilio Morales, Sheinbaum no requeriría una mayoría absoluta en caso de ganar la presidencia, debido a que no se ha aventurado, de momento, con un gran paquete de reformas. Sin embargo, dijo que es posible que la oposición apoye parte de la agenda que ha propuesto Sheinbaum, como la elevación de becas estudiantiles a nivel constitucional."Va a ser muy parecido a lo que hizo el presidente con las pensiones de adultos mayores; en ese sentido, se necesita transitar con la oposición, pero creemos que esa posición es política”, expresó el analista.

