https://latamnews.lat/20240519/milei-pedro-sanchez-no-se-anima-a-tener-un-cara-a-cara-conmigo-1150588043.html

Milei: "Pedro Sánchez no se anima a tener un cara a cara conmigo"

Milei: "Pedro Sánchez no se anima a tener un cara a cara conmigo"

Sputnik Mundo

Javier Milei, presidente de Argentina, aseguró que "no se anima el señor Pedro Sánchez a tener un cara a cara conmigo", esto en el más reciente episodio de la... 19.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-19T00:29+0000

2024-05-19T00:29+0000

2024-05-19T00:29+0000

américa latina

javier milei

españa

política

pedro sánchez

santiago abascal

argentina

vox

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/05/08/1150310450_0:92:3313:1956_1920x0_80_0_0_b5d930e69dfebfa112f71948abd02a6b.jpg

En una entrevista exclusiva con el diario El Observador España, realizada el 17 de mayo, el mandatario argentino acusó que su homólogo Sánchez ha hecho uso de "falacias rudimentarias" para atacarlo. Milei se reunió este 18 de mayo con Pedro Abascal, líder del partido Vox y diputado nacional."Yo no tengo cruces con Pedro Sánchez. Si ni siquiera me lo he cruzado nunca. Lo que digo, dado que se dedica a hablar de mí, lo único que hago es exponerle que las cosas que él propone no están en favor de de los españoles, Están en contra de los españoles", dijo Milei al diario español.Quince días antes, el mandatario argentino acusó que Sánchez “ha puesto en peligro la unidad del reino”, y criticó las políticas sociales y migratorias implementadas en España bajo su Presidencia.En un evento, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda de España, acusó a Milei de generar discursos de odio: "Milei y otros gobiernos del odio vuelven con los recortes y con el autoritarismo, la política del odio no quiere acabar con la pobreza, lo que quieren es acabar con los pobres".Al respecto, Milei aseguró que los integrantes del gobierno de Sánchez han "salido en manada" a atacarlo. No sólo Díaz se pronunció sobre el presidente argentino, el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible del país europeo, Óscar Puente, sugirió que Milei consumía alguna clase de estupefacientes.Sobre el encuentro con Abascal, Milei dijo que el mundo debe agruparse y organizarse en término de las ideas."Los que estamos del lado de la libertad sería bueno que también nos agrupemos y demos en el clavo de manera mucho más sistemática a este tipo de aberraciones y trampas en las que la izquierda suele meter a mucha gente. Hay que avanzar en eso y entender que claramente el socialismo, el estatismo digamos, ponle el nombre que vos quieras es el enemigo de la sociedad", aseguró el presidente.España es el segundo socio comercial europeo y el segundo inversor externo de Argentina.

https://latamnews.lat/20240504/-milei--ahora-arremete-contra-pedro-sanchez-ha-puesto-en-peligro-la-unidad-del-reino-espanol-1150226726.html

https://latamnews.lat/20240430/aumenta-el-apoyo-al-partido-de-pedro-sanchez-tras-la-posibilidad-de-su-dimision-1150115893.html

españa

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

javier milei, españa, política, pedro sánchez, santiago abascal, argentina, vox