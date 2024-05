El primer ministro eslovaco se encuentra en "un estado estable, con pronóstico positivo"

https://latamnews.lat/20240519/el-primer-ministro-eslovaco-se-encuentra-en-un-estado-estable-con-pronostico-positivo-1150591668.html

BRATISLAVA (Sputnik) — El vice primer ministro y titular de Defensa eslovaco, Robert Kalinak, calificó como "estable, con pronóstico positivo" el estado del...

"El primer ministro ya no está en una situación amenazante para la vida, pero sigue grave y requiere de cuidados intensivos. No hay planes de traslado [a otros hospitales] a corto plazo... Podemos considerar su estado como estable, con pronóstico positivo", informó Kalinak a los periodistas congregados frente al hospital de la ciudad de Banska Bystrica, en el centro del país, donde permanece Fico. También la ministra de Salud eslovaca, Zuzana Dolinkova, aseguró el 18 de mayo a los periodistas que una segunda intervención quirúrgica, que se le practicó a Fico el 17 de mayo y duró dos horas, "contribuyó a un pronóstico positivo sobre el estado de salud". El 15 de mayo, un hombre disparó contra Fico cuando el primer ministro de 59 años salía de una reunión del gabinete en la ciudad de Handlová, a 190 kilómetros de Bratislava. El dignatario resultó gravemente herido en el abdomen y el pecho, se sometió hasta la fecha a dos intervenciones quirúrgicas y continúa en cuidados intensivos, si bien los médicos ya no temen por su vida. El autor del ataque, Juraj Cintula, un poeta y escritor aficionado de 71 años, fue imputado de homicidio doloso en grado de tentativa que puede acarrearle cadena perpetua, se declaró culpable y fue ingresado el 18 de mayo en prisión preventiva. Según la información preliminar, Cintula obró por cuenta propia porque estaba en desacuerdo con las políticas de Fico. Numerosos países condenaron el ataque y le desearon al primer ministro de Eslovaquia una pronta recuperación.

