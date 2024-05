https://latamnews.lat/20240519/criticas-a-macron-por-invitar-a-rusia-al-80-aniversario-del-dia-d-exhibe-tensiones-en-occidente-1150587139.html

Críticas a Macron por invitar a Rusia al 80º aniversario del Día D exhibe "tensiones" en Occidente

Sputnik Mundo

19.05.2024, Sputnik Mundo

De acuerdo con el medio estadounidense, el anuncio del Palacio del Elíseo de incluir a Rusia entre los países invitados para asistir a los actos oficiales por el 80º aniversario del desembarco de las tropas aliadas en las playas de Normandia, operación que marcó el inicio de la campaña militar que derrotaría a los nazis, cayó mal entre varios países occidentales.El reporte afirma que la decisión del gobierno francés no había sido consultada ni compartida de antemano con representantes de las administraciones estadounidenses o británicas, revelando posibles diferencias sobre el futuro de la alianza militar y diplomática de dichos países en relación al apoyo a Ucrania."La Casa Blanca no está contenta con la invitación [a Rusia]", dijeron a Politico dos funcionarios de la administración del presidente Joe Biden, quien durante su mandato no solo ha escalado las tensiones con Rusia sino también con China, armando y apoyando financieramente tanto a Ucrania como a Taiwán. "Remitiremos la decisión al gobierno de Francia, que organiza la conmemoración en Normandía", añadió uno de los funcionarios de la Casa Blanca al medio. En un mismo sentido, un funcionario del gobierno del Reino Unido dijo al portal periodístico que las acciones de Francia "no sólo la invitación del Día D sino también recibir al presidente chino Xi Jinping este mes y enviar un representante a la toma de posesión del presidente ruso Vladimir Putin" eran "inquietantes".Por su parte, un funcionario británico, a quien también se le concedió el anonimato para hablar en la nota, le dijo a Politico que la decisión de París era "preocupante". Vale recordar que si bien el presidente francés Emmanuel Macron ha sido uno de los principales defensores del proyecto de la OTAN de lanzar una guerra contra Rusia a través de Ucrania, llegando a decir a comienzos de años que no descartaba enviar tropas occidentales para pelear en el conflicto. En tanto, la asociación encargada de organizar las conmemoraciones del Día D, encabezada por el ex embajador de Francia en Washington, Philippe Etienne, dijo en un comunicado que "históricamente, Francia siempre ha invitado a países cuyas tropas habían desembarcado en Normandía. En el pasado se han extendido invitaciones a la Federación Rusa".Mission Libération no confirmó qué funcionarios rusos fueron incluidos en la lista de participantes ni si Rusia había aceptado la invitación, mientras que el Palacio del Elíseo declinó hacer declaraciones sobre este tema.El número de pérdidas de ciudadanos soviéticos fluctúa entre 20 y 27 millones, mientras que el número de muertos británicos y estadounidenses en conjunto ascendió a alrededor de 1 millón y 500 mil cada uno.

