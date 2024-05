https://latamnews.lat/20240518/pone-de-relieve-sus-vinculos-por-que-a-occidente-le-preocupa-la-visita-de-putin-a-china-1150585878.html

"Pone de relieve sus vínculos": ¿Por qué a Occidente le preocupa la visita de Putin a China?

"Pone de relieve sus vínculos": ¿Por qué a Occidente le preocupa la visita de Putin a China?

Así lo afirma el New York Times en una nota analizando la visita de Estado del presidente ruso al gigante asiático, que señalan exhibió la profundización de la... 18.05.2024, Sputnik Mundo

La nota, publicada el viernes 17 de mayo, afirma que la visita de Putin a China —el primer viaje al exterior de Putin desde asumir su quinto mandato— es la señal más reciente de la creciente cercanía entre ambas naciones, pese a los intentos de Washington de aumentar la presión sobre Pekín para que se distancie de Moscú y la política de sanciones y boicot que EEUU ha impuesto sobre Rusia y China."El presidente Vladímir Putin asistió el viernes (17 de nayo) a una feria comercial en una ciudad del noreste de China [Harbin] y recorrió una universidad respaldada por el estado famosa por su investigación de defensa de vanguardia, destacando cómo los vínculos económicos y militares entre los países han crecido a pesar de, o quizás porque de la presión occidental", señala el artículo.El diario estadounidense detalla que el viaje a Harbin se dio luego de un día de reuniones entre Putin y el presidente Xi Jinping realizadas en Pekín, que reflejaron no solo el alineamiento estratético entre Rusia y China sino también la "conexión personal" entre los dos líderes.En ese sentido, el artículo recoge el análisis de Richard McGregor, investigador principal para Asia Oriental en el Lowy Institute de Sydney, quien afirma que la camaradería exhibida entre los dos mandatarios dejan en claro que, pese a los intentos de Washington de buscar que Pekín "retire su apoyo a Moscú" con la amenaza de más sanciones económicas y bancarias, "claramente eso no va a suceder"El gran tamaño de la delegación rusa, que incluía a los principales funcionarios de seguridad y energía de Putin, así como la duración de las reuniones bilaterales, implican la seriedad con la que ambas partes han abordado las negociaciones, dice más adelante en la nota Alexander Gabuev, un experto en China de Carnegie Russia Centro Eurasia en Berlín.Putin también aprovechó su visita a Harbin, donde asistió a una feria comercial, para promover el flujo de mercancías entre los países, aseguró la nota, en un contexto de fortalecimiento del comercio bilateral.Según datos de las aduanas chinas, el año pasado se alcanzó un récord de 240 mil millones de dólares en comercio bidireccional entre China y Rusia, frente a 190 mil millones de dólares en 2022, Los analistas dijeron al New York Times que el crecimiento del comercio es un foco importante en ambos países, especialmente ahora que ha aumentado la presión occidental sobre los bancos chinos para que reduzcan las transacciones con empresas rusas, como parte de la estrategia de Washington de utilizar las sanciones como un arma económica."Una solución sería aumentar la cantidad de transacciones liquidadas en monedas locales en lugar de dólares para evitar el riesgo de sanciones. Putin dijo el jueves que más del 90 por ciento de las transacciones comerciales realizadas entre Rusia y China se liquidaban ahora en rublos o yuanes", admite el NYT.

