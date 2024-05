https://latamnews.lat/20240518/grossi-califica-de-profesional-la-cooperacion-entre-el-oiea-y-rusia-en-torno-a-zaporozhie-1150571846.html

Grossi califica de "profesional" la cooperación entre el OIEA y Rusia en torno a Zaporozhie

Grossi califica de "profesional" la cooperación entre el OIEA y Rusia en torno a Zaporozhie

MOSCÚ (Sputnik) — El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y Rusia cooperan a un nivel "profesional" en lo que se refiere a la central nuclear de... 18.05.2024, Sputnik Mundo

De igual forma, el director general del OIEA declaró a Sputnik que ha discutido la situación de la central nuclear con el presidente ruso, Vladímir Putin, pero no hizo ninguna advertencia sobre la pronta puesta en marcha de la instalación.También dijo que discutió con el mandatario ruso la cuestión del funcionamiento de la ZNPP de la misma manera que en el pasado, pero sin considerar ningún escenario específico.El New York Times publicó el miércoles un artículo en el que recordaba la visita de Grossi a Rusia a principios de marzo, durante la cual el director general del OIEA mantuvo conversaciones con Putin. Según la publicación, el objetivo de Grossi durante la reunión fue, entre otras cosas, "advertir" al líder ruso sobre los peligros de volver a poner en marcha la central nuclear demasiado rápido. El director general añadió que las partes discutieron en términos generales "cuáles son las diferentes posibilidades de que la central nuclear pueda seguir funcionando de la misma manera que en el pasado o no. Pero no se consideró ningún escenario específico", señaló.Grossi también dijo a Sputnik que espera seguir discutiendo sobre la central nuclear de ZNPP con el presidente ruso, porque el diálogo es "indispensable".

