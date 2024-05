https://latamnews.lat/20240518/ante-el-derretimiento-irreversible-de-los-glaciares-cumbres-blancas-propone-tomar-conciencia-1150576640.html

Ante el derretimiento "irreversible" de los glaciares, Cumbres Blancas propone tomar conciencia

En las últimas décadas, las poblaciones de América Latina contemplaron el derretimiento continuo de sus glaciares y picos nevados. Recientemente, desaparecieron coberturas de hielo en montañas de Venezuela y Ecuador. En este contexto, la organización Cumbres Blancas trabaja para concientizar sobre la importancia de mantener con vida a estos "gigantes de hielo".Sputnik conversó con el biólogo y fotógrafo Adrián Soria, quien integra esta estructura presente en Colombia, Ecuador, Perú y México. Semanas atrás visitó Bolivia para caminar por varios tramos de los Andes, también para contactar a varias organizaciones ambientalistas, con la finalidad de abrir el capítulo boliviano de Cumbres Blancas.Para el biólogo es "irreversible" el derretimiento de los glaciares y picos nevados: "Los científicos lo advierten desde la década de los 70. En menos de 30 años ya se han derretido hasta el 50% de glaciares. Se avisó esto, como se avisó de la pérdida de los casquetes polares. Pero lamentablemente el compromiso de las grandes industrias es cero. Incluso niegan el Cambio Climático".Mientras esto ocurre, "seguimos emitiendo muchos Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la atmósfera. Si ahora paráramos de contaminar, igual se terminarían derritiendo por los daños acumulados".Soria dio por derretido el pico Humboldt, el último sobreviviente de Venezuela. El Gobierno de Nicolás Maduro compró decenas de rollos de mantos térmicos para cubrir lo que resta de hielo. Pero "es como tapar el sol con un dedo, porque siguen los problemas con los GEI y el Cambio Climático. Creo que los glaciares son el canario en la mina. Al derretirse nos dicen que algo pasa en el planeta, entonces tenemos que hacer algo".Y agregó: "Queremos que la pérdida de estos gigantes de hielo nos sirvan como arma educativa, para que la gente tome conciencia de que hay más para perder".En este sentido, insistió: "Si hubiéramos hecho algo hace un tiempo, podríamos haberlo parado. Ahora queremos que no sea en vano la muerte de los glaciares. Aún podemos detener el Cambio Climático".Adopte un frailejónEn la región andina de Colombia, Venezuela y Ecuador crece el frailejón, una planta adaptada a la dureza del clima de altura. "Impulsamos la iniciativa 'adopte un frailejón'. La gente de la ciudad a veces se preocupa mucho pero no puede hacer mucho desde las redes sociales. Si adoptan un frailejón, pagan una cantidad de dinero para que Cumbres Blancas cultive viveros forestales de frailejón, los cuales sembramos en los páramos".De esta manera se apunta a recuperar los ecosistemas dañados por la sequía y el aumento de la temperatura global.Entre sus acciones, Cumbres Blancas también organiza festivales de música, dirigidos a jóvenes "para concientizar sobre temas como Cambio Climático, el derretimiento de glaciares y la quema de los páramos", explicó Soria.En las alturas de BoliviaEl biólogo quedó marcado "por la belleza paisajística impresionante que tiene Bolivia". Comentó que una de las líneas de trabajo de Cumbres Blancas pasa por el turismo fotográfico, muy difundido en los Alpes de Europa y en parques nacionales de Estados Unidos, como Yosemite y Yellowstone. Pero que en los Andes sudamericanos aún no tiene el impulso necesario, evaluó Soria.Varias comunidades andinas, muchas de ellas situadas a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, se vacían permanentemente, lo mismo que se derriten los glaciares. Los más jóvenes dejan el ayllu para migrar a otras ciudades o a países limítrofes en busca de oportunidades laborales."Si le preguntas a los jóvenes qué quieren ser, te dicen 'youtubers', 'instagramers', ticktockers… Queremos usar este deseo para capacitarlos en fotografía, para que ellos sean los embajadores de sus paisajes locales", y de esta manera impulsar el fototurismo.Un futuro sin nevadosY citó estudios recientes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), según los cuales para 2050 habrán desaparecido la mayoría de glaciares por debajo de los 5.000 metros sobre el nivel del mar.Para 2100, se calcula que dejarán de existir los glaciares y nevados por debajo de los 6.000 metros sobre el nivel del mar. En ese caso, "Colombia quedaría sin ninguno, Ecuador con uno, Perú con algunos, lo mismo que Bolivia, donde sobrevivirían el Illimani y el Huayna Potosí", ambos en La Paz.Soria alertó que la ausencia de los glaciares no afectará solamente a las comunidades indígenas campesinas cercanas. También se hará sentir en las ciudades, donde ya no podrán valerse de la producción de alimentos regados por las ausentes aguas de deshielo.Además, varias ciudades de la región utilizan las aguas que bajan de las cumbres para aprovisionar a sus habitantes."Cuando los glaciares se extingan va a ser un problema hídrico muy grande. Lo que es peor, vamos a perder una parte de nuestra cultura", adelantó Soria.

