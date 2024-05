https://latamnews.lat/20240517/rusia-descifra-el-codigo-de-como-contrarrestar-a-los-tanques-de-la-otan-en-ucrania-1150548655.html

Rusia "descifra el código" de cómo contrarrestar a los tanques de la OTAN en Ucrania

17.05.2024

De acuerdo con el autor, los T-72B3M modernizados no solo se distinguen por una producción en serie y una facilidad de mantenimiento, sino también por una gran eficacia en combate, que les permite plantar cara a los costosos vehículos occidentales.Así, incluso con todas sus mejoras, el T-72MB3 sigue siendo más económico que el T-90 o el T-14 y, al mismo tiempo, es más eficaz que el "mejor carro del combate del mundo" T-72, destaca Weichert, lo que les ayuda a las FFAA de Rusia "combatir la creciente amenaza de los tanques occidentales"."A T-72 se le retira el cañón y se le sustituye por un nuevo cañón de ánima lisa 2A46M con un sistema de estabilización mejorado. Se le instala un nuevo equipamiento óptico junto con un sistema de protección dinámica Relikt, lo que convierte al nuevo T-72MB3 en una fuerza realmente temible", detalla el observador estadounidense.A juicio del columnista, el T-72B3M es una prueba más de la capacidad de los diseñadores rusos para desarrollar vehículos de combate prácticos y producidos en serie, mientras que los fabricantes occidentales están muy por detrás de sus homólogos rusos.Según el autor, desde los frentes ya se ha informado que se han visto "T-72BM merodeando por el sur de Ucrania", listos para entrar en acción en "los próximos meses"."Contrariamente a lo que se dice, Rusia no está muerta ni ha perdido la guerra de Ucrania. Todo lo contrario, por desgracia. La llegada del T-72BM3 es otro ejemplo de lo equivocados que estaban aquellos pronósticos de las élites occidentales", concluye.A comienzos de mayo, en vísperas del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi, la principal fábrica rusa de tanques, Uralvagonzavod, entregó al Ejército ruso otro lote de tanques T-90M Proriv y T-72B3M.Al mismo tiempo, Associated Press, citando fuentes del Pentágono, aseguró que Ucrania había retirado los tanques estadounidenses Abrams M1A1 de la zona de combate porque los drones rusos los hacían demasiado vulnerables para ser utilizados. Esta información fue confirmada posteriormente por un miembro del Parlamento ucraniano, Maksim Buzhanski.Según reconocen los medios de comunicación estadounidenses, al menos cinco tanques Abrams ya han sido inutilizados en Ucrania en los últimos dos meses. Además, cazas rusos han derribado decenas de tanques Leopard alemanes, varios Challenger británicos y tanques de ruedas AMX-10RC franceses.Algunos de los ejemplares de tanques occidentales fueron incautados por los militares rusos, trasladados a Moscú y expuestos al aire libre.

