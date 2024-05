Putin comenta que Xi Jinping lo invitó a comer pato al estilo pekinés

"Lo que más me gusta... Puedo decir lo que más conozco, pero es conocido en todo el mundo. Me da hasta vergüenza no poder decir los nombres. Pero todo el mundo conoce el pato a la pekinesa, en Rusia seguro que al cien por ciento. Ayer, mi amigo y presidente de la República Popular China me invitó a pato al estilo pekinés. Sinceramente, había dos trozos, pensé que me comería uno. Pero no pude resistirme a comer el segundo: estaba muy sabroso", subrayó Putin.