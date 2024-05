https://latamnews.lat/20240517/el-primer-ministro-eslovaco-afrontaria-horas-y-dias-criticos-pero-no-sera-operado-nuevamente-1150547150.html

El primer ministro eslovaco afrontaría "horas y días críticos", pero no será operado nuevamente

17.05.2024

El político recordó que el herido estaba consciente cuando fue trasladado al hospital y recuerda el momento del atentado que sufrió; no obstante, le esperan "horas y días críticos".De igual manera, el presidente electo señaló que el atentado contra el primer ministro no afectará a la investidura, y el acto no se aplazará."No, no es posible. Ni siquiera creo que sea posible, porque, según la Constitución, el mandato del presidente termina el 15 de junio a las 12:00 [GMT+2], razón por la cual el ceremonial extraordinario está previsto para que yo jure el cargo aproximadamente a esa hora", subrayó.El 15 de mayo, un hombre disparó varias veces al abdomen y al pecho de Fico cuando este salía de una reunión gubernamental en la ciudad de Handlová. Tras ser sometido a cirugía, fue inducido al coma.La Policía todavía se encuentra realizando investigaciones sobre lo sucedido. El atacante ya fue detenido. Según el canal de televisión Markíz, el atentado fue presuntamente cometido por un escritor de 71 años llamado Juraj Cintula.El ministro del Interior eslovaco, Matus Sutaj Estok, aseguró que el atentado al primer ministro, que abogaba por mantener buenas relaciones con Moscú y se oponía a los envíos de armas a Ucrania, "tuvo motivaciones políticas".

