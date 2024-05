https://latamnews.lat/20240517/amlo-sostiene-primera-reunion-oficial-con-bernardo-arevalo-presidente-de-guatemala-1150557911.html

AMLO sostiene primera reunión oficial con Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala

Los presidentes de México y Guatemala, Andrés Manuel López Obrador y Bernardo Arévalo, sostienen su primera reunión oficial en Tapachula, municipio del estado... 17.05.2024, Sputnik Mundo

En el evento, la canciller mexicana, Alicia Bárcena, expuso algunos de los temas de los que hablarán los jefes de Estado, como migración, seguridad y la extensión del Tren Maya.Asimismo, López Obrador reiteró que el encuentro será benéfico para ambas naciones. "Esto va a ayudar a que nos hermanemos aún más, a que podamos trabajar juntos en el desarrollo en beneficio del pueblo de Guatemala y del pueblo de México", apuntó.En su participación, Arévalo refrendó el vínculo con el Gobierno mexicano y su disposición para buscar el bien común."Buscaremos que la frontera que transcurre entre nuestros países, sea una frontera que una, no una que separa. Y [que se convierta] en una frontera que nos permita crecer como pueblos hermanos, de cara a un futuro de bienestar, de paz, de democracia y de justicia social", detalló.Esta reunión oficial ocurre a casi medio año de la asunción del político guatemalteco a la presidencia. En septiembre de 2023, López Obrador y Arévalo tuvieron un evento en Texcoco, Estado de México, en la zona centro de México, donde acordaron trabajar en conjunto para impulsar a sus naciones.Previamente, el presidente mexicano adelantó algunos aspectos del encuentro bilateral con Arévalo.El mandatario guatemalteco es "un gobernante muy sensible, un digno representante del pueblo de Guatemala. Ayuda mucho en la relación porque es bastante lo que nos identifica: la historia de amistad entre pueblos; le tenemos mucho afecto y respecto (...). El mandatario guatemalteco va a facilitar las cosas para una mejor cooperación económica y social", apuntó en su conferencia desde Tapachula, en Chiapas."Aun cuando me queda poco tiempo, hay proyectos que vamos a iniciar de manera conjunta y van a tener continuidad. Es lo más importante para enfrentar el fenómeno migratorio", reiteró López Obrador.

