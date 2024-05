https://latamnews.lat/20240516/netanyahu-asegura-en-que-no-hay-ni-habra-catastrofe-humanitaria-en-rafah-1150508516.html

Netanyahu asegura en que no hay ni habrá catástrofe humanitaria en Rafah

En medio de la ofensiva de las tropas de Israel en la ciudad de Rafah, el primer ministro de ese país, Benjamín Netanyahu, dijo que la catástrofe humanitaria... 16.05.2024, Sputnik Mundo

Desde hace meses, diversos países y organizaciones internacionales han advertido que una invasión de Israel a Rafah derivaría en un crisis humanitaria debido a que en esa ciudad fronteriza hay millones de refugiados palestinos. El líder israelí aseguró que las Fuerzas Armadas de su país siguen luchando en toda la Franja de Gaza, incluso mientras se evacua a la población civil y mientras supuestamente cumplen con su obligación de atender necesidades humanitarias. Netanyahu insistió en que el Ejército de su país no terminará sus operaciones militares en la Franja de Gaza hasta que derrote por completo al grupo Hamás. De ese modo, señaló, Palestina ya no representará una amenaza para Tel Aviv.El político del país hebreo también insistió en su rechazo hacia el reconocimiento de un Estado Palestino, como una forma de acabar con el conflicto que lleva décadas afectando la zona del Medio Oriente"Hoy, el Gobierno ha manifestado su oposición a la decisión de la ONU de la semana pasada de avanzar en el reconocimiento de un Estado palestino. No recompensaremos la terrible masacre del 7 de octubre, que el 80% de los palestinos apoyan, tanto en Gaza como en Judea y Samaria. No permitiremos que establezcan un Estado terrorista desde el que puedan atacarnos enérgicamente", concluyó.Pese a la negación de Netanyahu frente a una crisis humanitaria en Rafah, hace unos días, la Agencia de la ONU para los refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA) estimó en torno a 110.000 la cifra de los desplazados por la ofensiva israelí en el sur de Gaza."A medida que se intensifican los bombardeos de las fuerzas israelíes en Rafah, continúan los desplazamientos forzados. La UNRWA estima que alrededor de 110.000 personas han huido de Rafah en busca de seguridad", publicó este organismo en la red social X.

