El presidente de Ecuador, otra vez en Europa: ¿gira oficial o "agenda secreta"?

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, cumplió su segundo viaje a Europa en menos de seis meses, en una gira que incluyó al papa Francisco y al presidente... 16.05.2024, Sputnik Mundo

Europa parece ser uno de los destinos predilectos del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa. La de mayo fue la tercera visita al continente desde que ganó las elecciones y la segunda desde que es presidente, ya que había viajado al viejo continente en octubre de 2023 y enero de 2024.Mientras en enero había sido recibido por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el rey de España Felipe VI, su nueva gira le permitió entrevistarse con el presidente italiano, Sergio Mattarella, el papa Francisco y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Además, mantuvo encuentros con empresarios y migrantes ecuatorianos en esos países.El experto recordó que "la infraestructura crítica del Ecuador se encuentra en estado paupérrimo" y por eso el mandatario ecuatoriano necesita encontrar "financiación para repotenciar la infraestructura energética".Para el experto, el Gobierno de Noboa "procura obtener del apoyo de varios países de la Unión Europea" como Italia y Francia para poder reimpulsar sus planes contra el crimen organizado, ya que luego del impulso que tuvo a comienzos de 2024 con la declaración de conflicto armado interno en el país, no demostró, según el analista, "una mejora significativa".¿Una agenda personal?Aun así, los criterios elegidos por el mandatario para salir del país, que aun atraviesa por una crisis de seguridad y de abastecimiento energético, todavía no quedan del todo claro para algunos analistas.Para la experta, la insistencia de Noboa por hacer viajes a Europa puede entenderse como una extensión de su alineamiento con EEUU, una postura que ha marcado la política exterior tanto del actual presidente ecuatoriano como de sus antecesores Guillermo Lasso (2021-2023) y Lenín Moreno (2017-2021).Sin embargo, consideró que el mandatario mezcla el interés nacional con sus negocios personales y sus aspiraciones electorales de cara a los comicios que Ecuador afrontará en 2025.En ese sentido, recordó que Noboa suele reunirse con empresarios, banqueros y fondos de inversión en estas giras europeas, instancias en las que, según la experta, apunta a "hacer no relaciones bilaterales, sino negocios en sectores en los que él tiene intereses directos". Para León, un ejemplo de esto son las recientes revelaciones sobre la intención de una empresa propiedad de la esposa de Noboa para construir un resort de lujo en Oloncito, una zona turística con protección ambiental.A su vez, León consideró que los encuentros de Noboa con migrantes ecuatorianos en Europa apuntan a fortalecer su candidatura en busca de una reelección en 2025.Para León, pueden encontrarse similitudes entre los criterios para salir del país de Noboa con los del presidente argentino, Javier Milei, quien también ha sido señalado por llevar agendas más personales que estatales en sus viajes al exterior."Para este grupo de capitalistas lo importante son los negocios y todo lo que no sea accesorio a hacer negocios no tiene un papel importante. Cuanto menos importancia tenga el Estado y las instituciones, mayor margen habrá para las libertades empresariales", subrayó la analista.

