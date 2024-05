https://latamnews.lat/20240516/china-critica-los-aranceles-en-su-contra-eeuu-ha-perdido-la-confianza-y-el-rumbo-1150508648.html

China critica los aranceles en su contra: "EEUU ha perdido la confianza y el rumbo"

China critica los aranceles en su contra: "EEUU ha perdido la confianza y el rumbo"

16.05.2024

Aunque Pekín ya había dejado clara su inconformidad con la decisión de Washington, el canciller chino insistió en que la Casa Blanca ha intensificado su guerra comercial, lo cual, dijo, afectará el entorno de cooperación bilateral. De acuerdo con el ministro, Estados Unidos ha impuesto con frecuencia sanciones unilaterales, ha abusado del proceso de revisión arancelaria de la Sección 301 y ha emprendido una campaña contra las actividades comerciales, económicas y tecnológicas normales de China "que raya en la locura".Estados Unidos anunció el 14 de mayo que aumentará de 25 a 100% los aranceles a los automóviles eléctricos chinos y también subirá las tarifas a las baterías de litio, las células solares, los minerales críticos y los semiconductores chinos.Los aumentos en las tarifas arancelarias, dijo el canciller chino, no resuelven los problemas propios de Estados Unidos, sino que obstaculizarán aún más el funcionamiento normal de las cadenas industriales y de suministro mundiales.El canciller del gigante asiático aseguró que la Organización Mundial de Comercio (OMC) ha llegado a la conclusión de que los aranceles de la Sección 301 de Estados Unidos violan las normas del propio organismo y el derecho internacional."Las personas con conocimientos básicos de comercio internacional creen que las acciones de Estados Unidos perjudican tanto a los demás como al propio país", afirmó. Agregó que Estados Unidos no solo no ha sido un modelo a seguir en el cumplimiento de las normas de la OMC, sino que ha tomado la iniciativa de incumplirlas."¿Es ésta la competencia leal que defiende Estados Unidos? ¿Cómo mantiene Estados Unidos su credibilidad en la comunidad internacional?", cuestionó el jefe de la diplomacia china, quien subrayó que "el unilateralismo y el proteccionismo van en contra de la tendencia de los tiempos y están destinados a ser aplastados por las ruedas de la historia".

