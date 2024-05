https://latamnews.lat/20240515/venezuela-impulsara-la-creacion-de-una-zona-economica-libre-de-sanciones-1150479124.html

Venezuela impulsará la creación de una zona económica libre de sanciones

Venezuela impulsará la creación de una zona económica libre de sanciones

CARACAS (Sputnik) — Venezuela propondrá la creación de una zona económica libre de sanciones, donde los países puedan hacer negocios sin el efecto de medidas...

"Nosotros estamos proponiendo crear una zona económica en la que esas medidas no tengan efecto, yo lo llamo zona económica libre de sanciones, libre de cohesión, zona de libertad económica, una zona neutral donde todos los países que firmen este acuerdo acepten que las medidas de los países colonialistas no operan, no aplican, no tienen efecto en nuestras jurisdicciones", expresó Moncada. El diplomático detalló que Venezuela presentó la propuesta ante la reunión del denominado Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones, celebrada en esta capital. Moncada señaló que esperan que más de 50 países puedan firmar ese acuerdo como una medida de contrarrestar y de defender a sus naciones de la agresión económica de Estados Unidos. "Imagínate que Venezuela y Rusia firmen un acuerdo, donde nosotros no reconocemos que las medidas de Inglaterra, Francia o EEUU operan en nuestros países y tenemos la libertad de hacer negocios legítimos y legales entre nosotros", destacó. Desde 2015 pesan sobre Venezuela más de 900 sanciones que provocaron la disminución del 99% de los ingresos, según el Gobierno. Además, el Ejecutivo aseguró que las sanciones afectaron la economía y ocasionaron pérdidas de más 232.000 millones de dólares en la última década. Por su parte, la Administración del presidente Joe Biden decidió el 18 de abril no renovar la exención de sanciones al sector petrolero y gasífero de Venezuela, alegando la preocupación de Washington por cuestiones relacionadas con las elecciones en el país latinoamericano. Además, el 29 de enero revocó la Licencia General 43, que autorizaba transacciones que involucraban a la empresa minera de oro estatal venezolana Minerven, y que había otorgado en octubre de 2023, en respuesta al acuerdo sobre las elecciones presidenciales. En octubre de 2023, el Gobierno y la oposición firmaron dos acuerdos parciales en Barbados que contemplaban respetar el derecho de cada actor político a seleccionar a su candidato para las presidenciales del 2024 de manera libre.

