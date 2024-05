https://latamnews.lat/20240515/las-reservas-internacionales-de-bolivia-aumentan-un-5-tras-una-decada-de-caida-1150504202.html

"Una gestión exitosa": las reservas internacionales de Bolivia crecen tras 10 años de caída

"Una gestión exitosa": las reservas internacionales de Bolivia crecen tras 10 años de caída

15.05.2024

Luego de 10 años de caída en picada, las Reservas Internacionales Netas (RIN) de Bolivia mostraron una leve recuperación, del 5%. Son 88 millones de dólares que ingresaron desde enero de 2024 hasta el último día de abril pasado. ¿Es un dato esperanzador o un número fortuito? Para el analista económico Martín Moreira, es el resultado de las últimas medidas del Gobierno de Luis Arce.Moreira coincidió con el presidente en que la peor parte ya pasó. En 2014 las arcas del Estado llegaron a contar 15.122,8 millones de dólares. En diciembre pasado tocaron su punto más bajo, con 1.709 millones de dólares.Con la leve pero ansiada recuperación, las RIN alcanzaron los 1.796 millones de dólares.En una charla con periodistas, Arce resaltó que el rebote obedece a las últimas medidas económicas impulsadas por su Gobierno: "Pese al contexto externo e interno, hemos mantenido estos niveles de estabilidad de las RIN que nos permiten decir que el golpe fuerte lo hemos recibido y esta es una etapa de, poco a poco, normalizar la situación económica del país".Y avisó que su Gobierno seguirá recurriendo a las reservas para mantener activa la maquinaria económica boliviana: "Se las tiene que usar, no son para guardar eternamente las reservas. Las amas de casa tienen su reserva de aceite, de maíz y arroz. ¿Y cuándo la utilizan? Cuando necesitan. ¿O se las tiene eternamente a las reservas?".Solvencia internacionalEn diálogo con Sputnik, Moreira destacó que en el primer cuatrimestre de 2023 Bolivia también cumplió con sus obligaciones de pagos internacionales: 580 millones de dólares, correspondientes al 40% de la deuda externa a pagar este año. Asimismo, se destinaron 760 millones de dólares de las RIN a la subvención de los combustibles.En 2023, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la Ley del Oro, destinada a controlar esta industria que prospera en ríos de la Amazonía, a pesar del costo ambiental. Esta normativa habilitó al BCB a comprar este metal para fortalecer las RIN.De esta manera, en las reservas hay actualmente 23,5 toneladas de oro. "Se proyecta comprar seis toneladas más este año. Así van a crecer nuestras reservas", pronosticó el analista.Para Moreira, que continúe la recuperación de las RIN va a depender del avance de otros proyectos impulsados por el Gobierno de Arce, como las plantas de biodiésel en Santa Cruz y El Alto, que cuando funcionen a pleno permitirán reducir los millones de dólares que el Estado gasta cada año por la subvención de los combustibles.El analista también se refirió a los créditos por 645 millones de dólares que están estancados en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que debe aprobar su ingreso al país. Pero este trámite no avanza por las peleas internas en el Movimiento Al Socialismo (MAS), trasladadas al Congreso entre los legisladores seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) y los del presidente Arce.Esta suma está destinada a obras públicas, como la construcción de carreteras y la ampliación de la línea Café del teleférico de La Paz."Esperemos que la Asamblea libere estos 645 millones, que se integrarían a las RIN", dijo Moreira. Y agregó: "Creo que se tiene un interesante panorama. Esta estabilidad se va a mantener en el año. Esperemos que hasta finales de diciembre crezcan más las reservas en unos 100 millones de dólares".El economista recordó que Evo Morales dejó la presidencia con 6.000 millones de dólares en las reservas. Le sucedió el Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020), que gastó 1.700 millones de dólares, para que las RIN quedaran en 4.745 millones en el inicio del mandato de Arce, en 2020.A finales de febrero, el Gobierno nacional firmó un acuerdo con empresarios locales para mejorar la economía. Moreira comentó que Arce cumplió con su parte del trato para que reciba más beneficios el sector privado: "Ahora falta que los empresarios cumplan con su palabra y dejen de fugar dólares" a países como Estados Unidos."Todavía los exportadores no han repatriado los dólares a Bolivia. Si no cumplen con su parte, puede haber problemas muy grandes en la economía. Esperemos que honren su palabra", reflexionó el economista.

