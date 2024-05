https://latamnews.lat/20240515/eeuu-sufriria-un-golpe-funesto-en-el-futuro-por-su-alto-endeudamiento-1150469267.html

EEUU sufriría un "golpe funesto" en el futuro por su alto endeudamiento

EEUU sufriría un "golpe funesto" en el futuro por su alto endeudamiento

Sputnik Mundo

Debido a su alto nivel de endeudamiento y el gasto gubernamental, Estados Unidos podría sufrir un fuerte revés en un futuro próximo, coinciden en entrevista... 15.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-15T23:22+0000

2024-05-15T23:22+0000

2024-05-16T00:21+0000

💬 opinión y análisis

📈 mercados y finanzas

eeuu

david malpass

deuda pública

joe biden

banco mundial

economía

💶 divisas

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/05/0e/1150468666_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b09ea4f3164192016e1060e51056146a.jpg

Recientemente, el extitular del Banco Mundial, David Malpass, indicó en la red social LinkedIn que la elevada deuda pública estadounidense y el excesivo gasto del Gobierno podrían acabar en un desastre financiero para Washington el próximo año."Todos los indicios apuntan a una catástrofe financiera [de EEUU] en 2025 con un techo de deuda nacional, un aumento del gasto y unos tipos impositivos por las nubes", pronosticó.Sputnik consultó a economistas para hablar sobre las repercusiones negativas que podrían conllevar las condiciones de endeudamiento en el país norteamericano. El maestro en economía de la UNAM, Raúl Ignacio Morales Chávez, no lo duda: la economía estadounidense sufrirá un gran golpe. El experto añade que, a pesar de los esfuerzos a nivel nacional, la deuda no está resolviéndose "ni se va a resolver en el corto plazo".En este sentido, en una charla para este medio, el profesor de relaciones internacionales y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología de México (Conahcyt), Jesús López Almejo, precisa que el pronóstico de Malpass no indica nada nuevo, debido a que ya existían diversos factores para divisar que Washington tenía una ruta negativa en el ámbito económico.En contraposición, en entrevista para Sputnik, la directora de análisis económico, cambiario y bursátil de Grupo Monex, Janneth Quiroz, prevé que aspectos como el consumo y la inversión pueden ayudar a EEUU a no caer en el escenario planteado por Malpass."El aumento de la deuda como porcentaje del PIB no implica que haya un riesgo de que veamos un escenario devastador, sino que le inyectó un mayor dinamismo. Me parece que si bien en [Washington] es un año electoral y donde se esperaría ver un alza en el gasto público, al menos en el primer semestre de este año, y considerando que son datos preliminares, vimos una desaceleración", expone.¿El camino hacia el declive?Si bien la caída de la economía estadounidense era previsible desde hace años, la pandemia de coronavirus fue un catalizador para acentuarla."La mayoría de las economías se vieron paralizadas. Por ejemplo, en EEUU, en el segundo trimestre de 2020, el PIB se desplomó más de 31% (...). Lo que hizo para intentar remediar fueron dos cosas: una política monetaria no convencional porque bajó las tasas de intereses e incrementó la cantidad de dinero (...). Esto lo hicieron casi todos los países (...). La otra cuestión era su estructura fiscal y presupuestal, si es que podía contar con ingresos propios rápidamente, porque sino iba a recurrir a la deuda. Ese fue un problema muy grave", precisa Quiroz.Esas medidas, según Morales Chávez, impactaron no solo a Washington, sino al resto del mundo. "Provocó que la deuda mundial alcanzara un récord jamás visto: que fuera de 258 billones de dólares en 2020". En la actualidad, este endeudamiento global es de 315 billones de dólares, equivalente al 333% del PIB global. Este dato fue presentado esta semana por el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) en su informe trimestral Global Debt Monitor. Para el experto, la deuda de Washington no solo es con el sector público, sino con el privado, y esto se agravó con el aumento de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés), acción que se tomó para controlar la inflación.Un ciclo sin fin EEUU está intentando salvaguardar su sensible situación económica a través de la emisión de más dinero e impulsando la economía de la guerra, menciona López Almejo."Afortunada o desafortunadamente, [Washington] lleva, por lo menos, tres décadas acelerando la producción del dinero, la maquinita de emisión de dólares la tienen ellos. Por otro lado, tratan de reactivar la economía propia con guerras de gran calado, como vimos en Irak", expone.El especialista estima que esta es una de las causas por las que EEUU también apoya a Ucrania en la operación militar especial de Rusia en ese territorio.Ante este problema, que cobra mayor relevancia ante las elecciones presidenciales estadounidenses, el también doctor en ciencias sociales por la Universidad de Guadalajara, vaticina que esto podría costarle la reelección al actual mandatario del país norteamericano, Joe Biden.Esto se debe a que "la deuda pública de EEUU representa el 140% de su PIB. Para darnos una idea de la gravedad, el de México es de 47% (...). El Producto Interno Bruto es todo lo que producen empresas nacionales y extranjeras dentro de su territorio. [Washington] es la maquinaria que, históricamente, arrastraba al mundo en términos de producción (...). Lo único que les queda hacer es lo que han hecho en los últimos años, y que China les ha reclamado, es estarse aumentando el techo de la deuda", detalla.Para Morales Chávez, quien también es docente en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el declive de la economía estadounidense también es parte de una evolución desde la globalización hasta una fase donde se pondere la digitalización profunda."Estamos ante un cambio desde la globalización hacia la digitalización profunda. En este ajuste, EEUU era el rey del libre mercado y, ahora, China toma esta bandera", destaca.

https://latamnews.lat/20240417/el-fmi-estima-que-la-deuda-publica-de-eeuu-superara-123-del-pib-en-2024-y-se-agravara-hacia-2029-1149818969.html

https://latamnews.lat/20240411/el-mundo-ha-evitado-una-recesion-global-y-el-riesgo-de-estanflacion-1149665704.html

https://latamnews.lat/20240514/eeuu-impone-aranceles-por-18000-millones-a-bienes-estrategicos-que-importa-de-china-1150461314.html

https://latamnews.lat/20240112/si-continua-endeudandose-eeuu-entrara-a-una-espiral-de-la-muerte-y-caera-en-un-colapso-financiero-1147316950.html

https://latamnews.lat/20240514/eeuu-y-europa-lloran-no-aguantaron-cuando-china-empezo-a-jugar-el-juego-del-libre-mercado-1150473647.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Angélica Ferrer https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Angélica Ferrer https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

💬 opinión y análisis, 📈 mercados y finanzas, eeuu, david malpass, deuda pública, joe biden, banco mundial, 💶 divisas