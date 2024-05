https://latamnews.lat/20240514/un-militar-estadounidense-renuncia-por-el-apoyo-que-ha-dado-la-casa-blanca-a-israel-1150453410.html

Un militar estadounidense renuncia por el apoyo que ha dado la Casa Blanca a Israel

Un militar estadounidense renuncia por el apoyo que ha dado la Casa Blanca a Israel

Sputnik Mundo

Un empleado militar del Pentágono presentó públicamente la renuncia a su cargo como una forma de protesta contra el apoyo que ha brindado Estados Unidos a... 14.05.2024, Sputnik Mundo

El comandante Harrison Mann, quien trabajó durante más de dos años como analista de inteligencia para Oriente Medio, anunció su renuncia en un post de la plataforma LinkedIn en el que adjuntó una carta en la que explica los motivos de la decisión que tomó desde finales del mes pasado.En su carta, Mann explica que al principio había seguido desempeñando sus funciones en la Agencia de Inteligencia de Defensa sin expresar sus preocupaciones, con la esperanza de que el conflicto terminara pronto. "Me dije a mí mismo que mi contribución individual era mínima, y que si yo no hacía mi trabajo, otro lo haría, así que ¿para qué causar revuelo por nada?", escribió.Sin embargo, después reconoció que su trabajo, aunque sea de forma mínima, sí ha contribuido a ese apoyo de Washington a Israel y explica que decidió separarse de su cargo luego de que en los últimos meses les presentaron imágenes horribles y desgarradoras de lo que sucede en Gaza.El comandante agrega que en algún momento, quienes son partícipes del conflicto ya sea directa o indirectamente están impulsando una política que permite la inanición masiva de niños, o no lo estás haciendo y reconoció que con su trabajo el impulsaba el hambre entre los menores de Gaza, "sé que, en mi pequeña medida, impulsé deliberadamente esa política", agrega.Según su perfil de LinkedIn, el mayor Mann se convirtió en oficial de infantería tras recibir su comisión en 2011, después estudió en el Centro de Guerra Especial John F. Kennedy del Ejército en Carolina del Norte y se cualificó como oficial de asuntos civiles en 2016. Unos tres años después, según su biografía, se convirtió en oficial de área exterior especializado en Oriente Medio, cargo que desempeñaba antes de renunciar.Mann no es el primer funcionario estadounidense en renunciar públicamente en oposición al apoyo de Estados Unidos al ataque de Israel a Gaza, que ya suma más de 35.000 muertos. En el Departamento de Estado, al menos tres personas han dejado sus puestos por la forma en que el gobierno de Joe Biden, presidente de Estados Unido, ha gestionado el conflicto iniciado el 7 de octubre de 2023.Dentro de esas renuncia, destaca la de Josh Paul, funcionario del Departamento de Estado en la oficina que supervisa las transferencias de armas, que dimitió en octubre en protesta por la decisión de la administración de seguir enviando armas a Israel.

