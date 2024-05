"Momento histórico": soldados de la OTAN imitan el asalto a posiciones rusas en un ejercicio militar

https://latamnews.lat/20240511/momento-historico-soldados-de-la-otan-imitan-el-asalto-a-posiciones-rusas-en-un-ejercicio-militar-1150402046.html

La misión, denominada Swift Response, está siendo llevada a cabo en Estonia por las fuerzas conjuntas del bloque bajo el mando del Reino Unido. El periódico califica este simulacro como las "primeras salvas" de lo que sería un conflicto moderno entre grandes potencias si se iniciara en el flanco oriental de la OTAN.Según el comandante de las fuerzas británicas, Giles Harris, las tropas de la OTAN situadas a "dos horas en tanque de la frontera rusa" se enfrentan a una "amenaza clara y presente del Kremlin"."No considero ninguna de las actividades que hacen mis soldados como un show", agrega el comandante de la 16.ª Brigada de Asalto Aéreo de las FFAA británicas, Mark Berry.Para el Teniente Coronel David Lambert, de las Fuerzas Aéreas del Reino Unido, se trata de un "momento histórico". Steadfast Defender 2024 es un ejercicio de la OTAN que se desarrolla entre el 22 de enero y el 31 de mayo de 2024 en toda la región transatlántica.El número total de tropas asciende a más de 90.000 de todos los 32 miembros de la OTAN. En particular, Londres ha destinado 20.000 soldados a las maniobras, en concreto la 7.ª Brigada Mecanizada, mientras que la Armada Real británica aporta 2.000 marineros. Asimismo, participan 15.000 efectivos polacos, 10.000 alemanes y 5.000 holandeses.Desde Moscú declararon en repetidas ocasiones que los países de la alianza atlántica suponen una amenaza para Rusia, acercándose a sus fronteras y no al revés, e indicó que la expansión de la OTAN obliga a Moscú a continuar con sus políticas actuales.Pese a las promesas de Estados Unidos de que la OTAN no se expandiría al Este, dadas en 1990, el bloque bélico rompió en 1999 sus compromisos e incorporó a Polonia, Hungría y la República Checa en su primera ola expansionista. En la segunda ola, en 2004, la organización militar admitió a Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumania, y en 2009 al bloque bélico se adhirieron Albania y Croacia. A principios de junio de 2017, la OTAN también incorporó a Montenegro pese a las protestas multitudinarias de la población de este país, y tres años después se unió Macedonia del Norte. El 4 de abril de 2023, Finlandia se convirtió en el miembro 31 de la Alianza Atlántica. Y como lo más reciente, el ingreso de Suecia al bloque, que fue aprobado el pasado 5 de marzo.

