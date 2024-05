https://latamnews.lat/20240511/marcha-del-regimiento-inmortal-en-la-habana-recordo-el-dia-de-la-victoria-sovietica-sobre-el-1150391414.html

Marcha del Regimiento Inmortal en La Habana recordó el Día de la Victoria soviética sobre el nazismo

Marcha del Regimiento Inmortal en La Habana recordó el Día de la Victoria soviética sobre el nazismo

Sputnik Mundo

Este año la Marcha del Regimiento Inmortal, manifestación realizada anualmente en Rusia y en otros países con el objetivo de recordar a los caídos durante la... 11.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-11T05:15+0000

2024-05-11T05:15+0000

2024-05-11T05:32+0000

américa latina

política

ministerio de desarrollo económico de rusia

la habana

moscú

cuba

ejército rojo

universidad de la habana

rusia

día de la victoria

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/05/0b/1150398671_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_24c8c6392ace658c3c1e1aa50b4e61b6.jpg

Alrededor de 500 personas entre el cuerpo diplomático y sus familiares, rusos residentes en la mayor de las Antillas, profesores y estudiantes de la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de La Habana, expertos de la historia y cultura rusa originarios de Cuba y formados en la antigua Unión Soviética, así como otros invitados, marcharon desde el Centro de Negocios en Miramar hasta la sede de la nación eurasiática. La mayoría de los participantes portaban retratos de sus antepasados, muchos de ellos protagonistas de la Gran Guerra Patria, y coreaban canciones de esa época; luego tomaron una foto frente al icónico edificio de la misión diplomática, situado en la barriada capitalina de Playa, e intervinieron en un concierto dedicado a la simbólica gesta. Esta Marcha del Regimiento Inmortal resulta una tradición de más de una década en la isla, y si bien con anterioridad solo acontecía dentro de la sede diplomática rusa en la capital de la nación caribeña, este 10 de mayo tuvieron la oportunidad de desfilar por una de las arterias más conocidas de la urbe capitalina. El embajador, Víktor Koronelli, uno de los participantes, mencionó a Sputnik la relevancia de la celebración del Día de la Victoria y agradeció a las autoridades de la isla, especialmente del Ministerio de Relaciones Exteriores, por la materialización de esta iniciativa que atrajo la atención de los residentes de la zona. Con anterioridad, este 9 de mayo, aconteció la colocación de una ofrenda floral en el Mausoleo al Soldado Internacionalista Soviético, en el poblado de San Antonio de los Baños, y este sábado 11 de mayo organizarán la tradicional Carrera de la Amistad, realizada durante 10 años, ocho en formato presencial y dos en el escenario virtual durante la pandemia Covid-19.Sumado a ello, en los meses venideros celebrarán el aniversario 50 del Convenio de Relaciones de Hermandad entre San Petersburgo y Santiago de Cuba, y, con motivo de ese acontecimiento, para agosto o septiembre esperan una delegación de esa urbe que participará en las celebraciones. La Habana y Moscú unidos en la historiaAlexis Manuel Cristobo Brooks, profesor de la Facultad de Telecomunicaciones y Electrónica en la Universidad Tecnológica de La Habana y egresado de la Academia Ingenieril Aeronáutico-Militar Nicolai Y. Zhukovski de Moscú, indicó a Sputnik que estas conmemoraciones las advierte como "algo muy propio, como debe sentirlo toda la humanidad". Contó que tuvo el privilegio de recibir clases de profesores veteranos de esas luchas, quienes transmitieron sus experiencias, por tanto, esta conmemoración constituye "una deuda de gratitud a ellos que fueron capaces de arriesgar su vida y con otros que fallecieron para liberar al mundo del fascismo, como hace actualmente Rusia en el impulso de su operación militar especial". "Es un compromiso y un gran honor participar en esta actividad. Las relaciones entre nosotros y la población soviética fueron muy familiares, allá no éramos extranjeros formábamos parte de esa sociedad. Nos sentimos eternamente agradecidos por la preparación y el trato que nos profesaron. Recibimos con mucho agrado saber que en nuestro país está vigente todo ese legado", expresó. Por su parte, Fabio García Ruiz, traductor, intérprete y profesor, indicó a Sputnik que como parte de su trabajo en diversos ministerios de la mayor de las Antillas comenzó a amar la lengua y literatura rusa, "el pueblo soviético salvó a la humanidad de la catástrofe del fascismo y es una fecha que debiera celebrarse a nivel global, gracias a ellos estamos hoy aquí". De acuerdo con Antolín Bárcena Ruiz, experta en Rusia, este 11 de mayo fueron testigos y partícipes de un hecho histórico, donde pudieron constatar "el interés suscitado por la marcha entre las personas de los lugares aledaños a esa avenida; los vehículos detenían la marcha y no pocos saludaban desde los autos como muestra de anuencia". Rusia: el aliado más firmePara Oscar Julián Villar Barroso, doctor en Ciencias Históricas y máster en Historia Contemporánea y Relaciones Internacionales, "nosotros también hicimos nuestro pequeño aporte como país hermano a la lucha contra el fascismo. Es bueno que las nuevas generaciones, tanto de cubanos como de rusos, conozcan la impronta de esos héroes. No hubo un pueblo que sufriera más que el soviético con un saldo de casi 27 millones de muertos". De igual manera, destacó a Sputnik la visita del presidente Miguel Díaz-Canel a Moscú que coincidió con la toma de poder del mandatario Vladimir Putin, sumado a su asistencia a los actos de conmemoración por el Día de la Victoria. A su juicio, "ellos saben que el amigo más serio y fiel es Cuba y para nosotros es el aliado más firme. Por tanto, tenemos que fortalecer esos nexos para el beneficio y desarrollo de ambos países". El experto narró además que "el 10 de diciembre de 2015 yo impartía una conferencia en la Universidad de Lomonósov y una muchacha, a todas luces liberal, me decía que a la isla le resultaría más conveniente ser amiga de Estados Unidos que de Rusia. Traté de explicarle con todos los argumentos la imposibilidad de ello. Al final le dije que la relación entre Cuba y Rusia era un vínculo de amor".

https://latamnews.lat/20240508/alto-cargo-ruso-asegura-que-cuba-es-un-socio-antiguo-y-fiable-de-rusia--fotos-1150319405.html

https://latamnews.lat/20240506/el-presidente-de-cuba-anuncia-que-hara-una-visita-de-trabajo-a-rusia--1150283065.html

https://latamnews.lat/20240324/rusia-ve-en-cuba-mas-que-un-aliado-a-un-pais-amigo-y-hermano--1149184133.html

la habana

moscú

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Danay Galletti Hernández https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144270461_156:0:556:400_100x100_80_0_0_73ba82c38fdb0f2a11d9dbd522999ad5.jpg

Danay Galletti Hernández https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144270461_156:0:556:400_100x100_80_0_0_73ba82c38fdb0f2a11d9dbd522999ad5.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Danay Galletti Hernández https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144270461_156:0:556:400_100x100_80_0_0_73ba82c38fdb0f2a11d9dbd522999ad5.jpg

política, ministerio de desarrollo económico de rusia, la habana, moscú, cuba, ejército rojo, universidad de la habana, rusia, día de la victoria, 💬 opinión y análisis