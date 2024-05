https://latamnews.lat/20240510/argentina-vota-por-primera-vez-en-contra-de-una-resolucion-sobre-palestina-1150386333.html

Argentina vota por primera vez en contra de una resolución sobre Palestina

Sputnik Mundo

BUENOS AIRES (Sputnik) — Argentina fue uno de los 9 países del mundo —y el único de América Latina— que este viernes 10 de abril votó en contra de una...

La resolución no vinculante fue aprobada con 143 votos a favor, 25 abstenciones, y 9 votaron en contra, entre ellos Argentina. En un giro histórico en la política exterior del país sudamericano, el Gobierno que preside Javier Milei se sumó a la posición contraria a esta resolución promovida por Estados Unidos e Israel, a las que también se adhirieron República Checa, Hungría, Palau, Papúa, Nauru y Micronesia. El documento también reafirma el derecho de los palestinos a "la libre determinación, incluido el derecho a su Estado independiente". La resolución, que fue presentada por Emiratos Árabes Unidos, será debatida ahora por el Consejo de Seguridad de la ONU, ámbito de decisión en el que Estados Unidos mantiene su veto desde hace años para que Palestina no sea incorporada como miembro pleno en Naciones Unidas. El 18 de abril, la membresía de Palestina en la ONU fue vetada una vez más por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. Palestina, que solicitó en 2011 ser miembro de pleno derecho en Naciones Unidas, no recibió el apoyo necesario del Consejo de Seguridad por entonces, así que a partir del año siguiente obtuvo el "estatus de observador permanente" en la ONU, situación que se mantiene hasta ahora.

