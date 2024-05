https://latamnews.lat/20240505/israel-se-niega-a-acabar-la-guerra-en-la-franja-de-gaza-no-podemos-aceptar-eso-1150255030.html

Israel se niega a acabar la guerra en la Franja de Gaza: "No podemos aceptar eso"

05.05.2024

"El Estado de Israel no puede aceptar esto. No estamos dispuestos a aceptar una situación en la que los batallones de Hamás salgan de sus búnkeres, tomen de nuevo el control de Gaza, reconstruyan su infraestructura militar y vuelvan a amenazar a los ciudadanos de Israel en los asentamientos circundantes, en las ciudades del sur, en todas partes del país", dijo el primer ministro en un video publicado este domingo 5 de mayo en sus redes sociales.Según Netanyahu, contrario a lo que han publicado algunos medios locales, es el grupo Hamás quien se ha opuesto hasta ahora a un acuerdo sobre la liberación de los secuestrados.Sin embargo, dijo el funcionario, Hamás siguió "atrincherado en sus posiciones extremas". Según Netanyahu, la principal demanda de Hamás es la de que Israel retire todas sus fuerzas de la Franja, poner fin a la guerra y dejar a la organización palestina intacta.De acuerdo con el primer ministro, de aceptar estas condiciones, solo sería cuestión de tiempo para que Hamás volviera a perpetrar un ataque como el del pasado 7 de octubre."Esta debilidad sólo acercará la próxima guerra y alejará aún más el próximo acuerdo de paz. Porque las alianzas no se hacen con los débiles y los derrotados, se hacen con los fuertes y victoriosos", agregó."Israel no aceptará las demandas de Hamas, que significan rendición, y continuará la lucha hasta que se logren todos sus objetivos", dijo el primer ministro del estado judío.

