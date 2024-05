Inauguran en Chile el observatorio más alto del mundo

"La construcción en la cima del Cerro Chajnantor fue un reto increíble, no solo desde el punto de vista técnico, sino también político. Me he puesto en contacto con los pueblos indígenas para asegurarme de que se tienen en cuenta sus derechos y opiniones, con el Gobierno chileno para conseguir el permiso, con las universidades locales para la colaboración técnica e incluso con el Ministerio de Salud chileno para asegurarme de que se puede trabajar a esa altitud de forma segura", destaca Yoshii, citado por Phys.org.