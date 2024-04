https://latamnews.lat/20240426/un-imperio-decadente-embajador-venezolano-en-rusia-denuncia-politicas-destructivas-de-eeuu-1150036466.html

"Un imperio decadente": embajador venezolano en Rusia denuncia políticas destructivas de EEUU

"Un imperio decadente": embajador venezolano en Rusia denuncia políticas destructivas de EEUU

Al valorar altamente la conferencia sobre las perspectivas de cooperación técnico-militar de Rusia con América Latina y el Caribe convocada en Moscú, Salazar Velásquez la consideró un "un espacio maravilloso" para intercambiar opiniones, puntos de vista y expresar en Rusia la postura de la diplomacia bolivariana de paz. En este contexto, calificó el acontecimiento de un escenario apropiado para abordar temas relacionados con la seguridad de la región latinoamericana, así como "amenazas permanentes de un imperio decadente que pretende sembrar la guerra y el terror en cualquier parte del mundo".El embajador venezolano señaló que EEUU busca la manera de asegurar la supervivencia de su economía y la del aparato militar industrial con dicha estrategia. La misma política fue seguida en su momento por el expresidente estadounidense Dwight Eisenhower (1953-1961), quien se empeñó en esta estrategia, recordó Salazar VelásquezEn cuanto al paquete de asistencias de 95.000 millones de dólares, Salazar Velásquez destacó las críticas expresadas al respecto por el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Las asistencias están destinadas para "seguir promoviendo la muerte, no la vida, no la ayuda, no las escuelas, no los centros de desarrollo industrial para la producción de alimentos, no los hospitales", sino a seguir destruyéndolos, entregar armas a Kiev que "bombardea a civiles y causa estragos".El 24 de abril, Estados Unidos aprobó un paquete de ayuda que asigna 23.300 millones de dólares a la reposición de artículos y servicios de defensa para Ucrania, 13.800 millones de dólares a la compra de avanzados sistemas de armas y 11.300 millones de dólares a operaciones militares estadounidenses en la región. Entre otras cosas, el paquete prevé la entrega de sistemas de misiles de largo alcance Atacms a Kiev.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial con el objetivo de defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev, y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.Moscú ha advertido en reiteradas ocasiones que la OTAN está "jugando con fuego" al suministrar armas a Ucrania y que los convoyes extranjeros con armas serían un "objetivo legítimo" para su Ejército una vez cruzada la frontera.

