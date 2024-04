https://latamnews.lat/20240425/ortega-eeuu-aprueba-fondos-para-la-muerte-y-enardece-el-corazon-de-los-pueblos-1149993692.html

Ortega: EEUU aprueba fondos "para la muerte" y enardece el "corazón de los pueblos"

Ortega: EEUU aprueba fondos "para la muerte" y enardece el "corazón de los pueblos"

Sputnik Mundo

MANAGUA (Sputnik) — El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, calificó de "fondos para la muerte" al dinero que el Gobierno de Estados Unidos (EEUU) ha... 25.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-25T00:29+0000

2024-04-25T00:29+0000

2024-04-25T00:29+0000

américa latina

daniel ortega

eeuu

nicaragua

palestina

política

seguridad

📰 conflicto palestino-israelí

🛡️ zonas de conflicto

alba

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/04/19/1149993837_0:0:3054:1717_1920x0_80_0_0_15454558c0aad8a28cdb529fed643b68.jpg

El mandatario centroamericano llamó a la unidad de los países miembros del ALBA-TCP, para enfrentar las agresiones de Washington, que además "financia" a sus aliados Ucrania y Taiwán."[La] única potencia en el mundo que ha lanzado bombas atómicas es el gobierno norteamericano", afirmó.Para Ortega, el acuerdo del 14 de diciembre entre los gobiernos de Venezuela y Guyana para "no utilizar la fuerza" en el conflicto por la soberanía de Esequibo, está amenazada por barcos de guerra de EEUU."Venezuela está en negociación con Guyana, pero la negociación se ve seriamente afectada desde el momento que le dan concesiones a empresas petroleras y se mueven barcos de guerra de Estados Unidos a la zona, cometiendo un delito, un crimen mas de los que han cometido va lo largo de la historia", manifestó.Ortega reiteró su condena contra los "imperialistas de la tierra", tras recordar al héroe de Nicaragua, Augusto C. Sandino (1895-1934) y su lucha contra la ocupación norteamericana a inicios del siglo pasado."Los invitó a dar la batalla contra los invasores yanquis. Aquí, al igual que Sandino, estamos pueblos, naciones, mujeres, hombres, jóvenes, que les decimos a los imperialistas de la tierra que aquí no se rinde nadie, que aquí ni no nos vendemos ni nos rendimos y que seguiremos la batalla por la paz y por la unidad de los pueblos latinoamericanos, caribeños y por los pueblos del mundo", concluyó el presidente de Nicaragua.

https://latamnews.lat/20240424/biden-firma-ley-de-ayuda-para-ucrania-israel-y-el-indopacifico-1149978720.html

https://latamnews.lat/20240411/venezuela-denuncia-que-guyana-y-eeuu-amenazan-la-paz-de-la-region-1149648941.html

eeuu

nicaragua

palestina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

daniel ortega, eeuu, nicaragua, palestina, política, seguridad, 📰 conflicto palestino-israelí, 🛡️ zonas de conflicto, alba