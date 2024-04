https://latamnews.lat/20240425/el-kremlin-implicacion-de-eeuu-en-crisis-ucraniana-no-afectara-curso-de-operacion-rusa-1149999227.html

El Kremlin: Implicación de EEUU en crisis ucraniana no afectará curso de operación rusa

MOSCÚ (Sputnik) — La implicación de Estados Unidos en el conflicto ucraniano no tendrá ningún impacto en los resultados de la operación militar rusa en... 25.04.2024, Sputnik Mundo

El 23 de abril, el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, informó que las tropas ucranianas ya perdieron casi 500.000 efectivos desde el inicio de la operación militar especial, destacando que las FFAA rusas tienen la iniciativa en toda la línea de contacto y liberaron en las últimas semanas varias localidades en la república popular de Donetsk.El 20 de abril, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para asignar casi 61.000 millones de dólares a la ayuda militar a Ucrania, además de la confiscación de activos soberanos de Rusia en favor de Kiev. A continuación, este documento fue aprobado por el Senado.Desde Rusia comentaron que ese nuevo paquete de ayuda no cambiará fundamentalmente la situación en el campo de batalla, sino que, en palabras del portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, "provocará más bajas entre los ucranianos".Titanio ruso para OccidenteEl portavoz de la Presidencia rusa constató que Occidente sabe ser flexible cuando las sanciones afectan su competitividad; lo demuestra la exención que el grupo Airbus obtuvo de Canadá para el uso de la esponja de titanio procedente de Rusia.La división canadiense de Airbus confirmó el 23 de abril a Reuters que recibió de Ottawa la autorización necesaria para usar el titanio ruso en su proceso de producción a pesar de las sanciones que Canadá impuso en febrero pasado a la corporación rusa Vsmpo-Avisma, uno de los mayores proveedores mundiales de este material clave para la industria aeronáutica.Una fuente del gobierno canadiense citada el 24 de abril por el diario The Globe and Mail dijo que Ottawa se dio cuenta de que las sanciones al titanio ruso tendrían efectos imprevistos en las empresas aeroespaciales del país y afectarían los empleos.Otra fuente afirmó que el Gobierno francés, que tiene una participación en Airbus, había presionado a Canadá para que concediera una exención al titanio ruso, utilizado principalmente en motores de aviones y trenes de aterrizaje de aviones grandes.Airbus dispone de plantas industriales en las provincias de Quebec y Ontario, donde fabrica ciertos aviones y repuestos, además de vender una gama más amplia de productos aeroespaciales a clientes canadienses.Según la base de datos Castellum.AI, se activaron más de 18.000 sanciones individuales y sectoriales contra Rusia desde el comienzo de la operación militar en Ucrania. El presidente ruso, Vladímir Putin, sostiene que la política de contención frente a Rusia forma parte de la estrategia a largo plazo de Occidente, cuyas sanciones asestan un duro golpe a la economía mundial.

