De los "hoteles y bares" al frente: Polonia se declara dispuesta a repatriar a los ucranianos

Varsovia está dispuesta a ayudar a Kiev a repatriar a los hombres en edad militar que abandonaron Ucrania tras el inicio de la operación militar especial rusa... 25.04.2024

El titular no precis贸 c贸mo podr铆a ayudar Varsovia a Kiev, se帽alando que "cualquier tipo de asistencia es posible". Seg煤n el ministro, Polonia "lleva mucho tiempo ofreciendo a Kiev apoyo para identificar a las personas sujetas a servicio militar y que deben ser enviadas a Ucrania". No obstante, la modalidad de esa asistencia "depender铆a de Ucrania", subray贸 Kosiniak-Kamysz.De esa manera, el ministro coment贸 la suspensi贸n de la expedici贸n de nuevos pasaportes a ciudadanos ucranianos en edad de reclutamiento por parte de las oficinas consulares de Ucrania desde el 23 de abril.De acuerdo con los medios ucranianos, el Ministerio de Exteriores de Ucrania envi贸 un documento a los jefes de las oficinas diplom谩ticas en el extranjero exigi茅ndoles que suspendieran todas las acciones consulares contra los ciudadanos ucranianos en edad de reclutamiento, con la excepci贸n de la expedici贸n de documentos de identidad para el regreso al pa铆s. M谩s tarde, esta informaci贸n fue confirmada por el ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Dmitro Kuleba.El 16 de abril, el presidente ucraniano, Volod铆mir Zelenski, firm贸 la ley que endureci贸 la movilizaci贸n en el pa铆s. A partir del 18 de mayo, todas las personas susceptibles de cumplir el servicio militar a actualizar sus datos en la oficina de alistamiento militar en un plazo de 60 d铆as despu茅s de la entrada en vigor del documento.Para ello, es necesario presentarse personalmente en la oficina de alistamiento militar o registrarse en la llamada "oficina electr贸nica del recluta", a trav茅s de la cual tambi茅n se puede notificar una citaci贸n. Dicha citaci贸n se considerar谩 notificada, aunque el conscripto no la haya visto en persona.El proyecto de ley tambi茅n establece que quienes eludan el servicio pueden ser privados de ciertos derechos, y no especifica las bases para la desmovilizaci贸n.En octubre de 2023, The Times cit贸 a un ayudante de Zelenski afirmando que las filas de las tropas ucranianas hab铆an disminuido tanto que los centros de reclutamiento militar se ve铆an obligados a reclutar a personas con una edad media de 43 a帽os. A su vez, el New York Times inform贸 anteriormente que Ucrania estaba intentando reclutar a m谩s mujeres en el Ej茅rcito, lo que indica que las FFAA ucranianas estaban sufriendo grandes p茅rdidas.

