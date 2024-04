https://latamnews.lat/20240424/la-gente-quiere-viajar-el-mercado-aeronautico-de-america-latina-vive-un-momento-record-1149988191.html

"La gente quiere viajar": el mercado aeronáutico de América Latina vive un momento récord

"La gente quiere viajar": el mercado aeronáutico de América Latina vive un momento récord

Sputnik Mundo

Brasil, Colombia y México comenzaron el 2024 con un récord de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales, con un crecimiento de más del 13% con respecto... 24.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-24T22:58+0000

2024-04-24T22:58+0000

2024-04-24T22:58+0000

américa latina

aviación

aviación civil

méxico

brasil

colombia

venezuela

latam

avianca

📈 mercados y finanzas

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e6/01/07/1120089931_158:0:1040:496_1920x0_80_0_0_314507c233365227406214ce821724ee.jpg

A cuatro años de que la pandemia de COVID-19 dejara al sector en jaque, el mercado aeronáutico latinoamericano atraviesa un momento de crecimiento con cifras récord de pasajeros y nuevas aerolíneas. Brasil, Colombia y México, por ejemplo, experimentaron en febrero de 2024 las mejores cifras de pasajeros para un segundo mes del año en toda su historia, de acuerdo a un informe de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).El estudio de ALTA, publicado en abril pero con datos cerrados a febrero, indica que durante ese mes se movilizaron desde y hacia América Latina y el Caribe un total de 38,5 millones de pasajeros, un 13,4% más que en el mismo período de 2023. Mientras los vuelos domésticos aumentaron un 8,6%, en vuelos internacionales el incremento fue más pronunciado, alcanzando un 19%.Los datos son más impactantes tomando como referencia a México, Colombia y Brasil, tres de las plazas aeronáuticas más importantes de la región. Colombia se destacó con un aumento del 37% en la cantidad de pasajeros con vuelos internacionales, al tiempo que Brasil experimentó un aumento del 29%, superando por primera vez los 2 millones de pasajeros en un mes de febrero. México, en tanto, fue origen o destino de 4,9 millones de pasajeros internacionales, un 13% más que en el mismo mes de 2023.El experto explicó que, cuando una nueva aerolínea aparece en el mercado aeronáutico, "todo el mercado se estimula" e impulsa todo el sector al alza. Al contrario de las teorías que indican que las low cost ponen en riesgo a las aerolíneas tradicionales, Larenas afirmó que "cuando una low cost ingresa al mercado estimula a que más gente vuele y obliga a las tradicionales a bajar sus precios para no perder pasajeros".Este fenómeno hace, según el experto, que el mercado gane nuevos pasajeros, dado que "hay gente que quiere y puede adquirir pasajes y que antes no le era posible por el precio". Un dato significativo es que el incremento en los pasajeros internacionales se dio con mayor fuerza en vuelos intrarregionales, especialmente entre Brasil y Chile y entre Argentina y Brasil.Larenas destacó que uno de los datos más importantes es que América Latina y el Caribe ya superó las cifras de pasajeros que registraba en 2019, justo antes de la pandemia, y "la tendencia sigue al alza". "Puede haber alguna disminución en el porcentaje de crecimiento, quizás se pase del 7% de 2023 a un 4%, pero las perspectivas son que el mercado seguirá creciendo por la mayor competencia en el sector", consideró.A esto, el experto sumó otro dato que no escapa a los analistas: después de la irrupción del COVID-19, la gente quiere viajar más.Si bien el analista reconoció que se trata de "un tema hasta filosófico" que puede escapar a los estudios estrictamente técnicos, este cambio en el estilo de vida de muchos latinoamericanos "es un fenómeno que se ha visto en la industria aeronáutica".Venezuela, en recuperaciónEntre los datos más llamativos del último informe de ALTA está el notable crecimiento que ha tenido el mercado aeronáutico en Venezuela. El país caribeño registró en febrero un aumento del 66% en pasajeros internacionales y del 44% en vuelos domésticos.Para Larenas, una de las claves de este crecimiento es que Venezuela ha logrado cierta normalización luego de años en que, por motivos políticos, aerolíneas internacionales habían restringido sus vuelos hacia Caracas y otras ciudades del país.En efecto, durante 2023 dos importantes aerolíneas de la región confirmaron su regreso al aeropuerto de Caracas: la colombiana Avianca y la internacional Latam, que en octubre de ese año restableció una ruta entre Lima y la capital venezolana.Para Larenas, comparar los datos de pasajeros actuales con los de 2019 puede ser engañoso para el caso de Venezuela, ya que en ese entonces ya se encontraba con una conectividad restringida. En ese sentido, consideró mejor compararla con años como 2016 o 2017, cuando "la cantidad de pasajeros en Venezuela era enorme"."Históricamente Venezuela era uno de los países mejor conectados de toda América Latina pero con el tema político se redujo bastante. Ha crecido comparado con cifras anteriores pero si se revisa los datos históricos todavía le falta mucho por recuperar", agregó el especialista.De todas maneras, destacó que el país caribeño parece ir por el camino de la recuperación de conectividad y celebró que "el solo hecho de recuperar la conexión directa con Colombia es un gran logro".

https://latamnews.lat/20231226/mexicana-de-aviacion-vuelve-a-volar-por-los-cielos-de-mexico-luego-de-mas-de-una-decada-en-tierra-1146911454.html

https://latamnews.lat/20240127/el-gobierno-de-milei-precipita-la-crisis-de-aerolineas-argentinas-1147767102.html

méxico

brasil

colombia

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sergio Pintado https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

aviación, aviación civil, méxico, brasil, colombia, venezuela, latam, avianca, 📈 mercados y finanzas, 🏛️ compañías, 💬 opinión y análisis