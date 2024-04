https://latamnews.lat/20240424/el-kremlin-asegura-que-nuevos-envios-de-armas-a-kiev-no-cambiaran-la-situacion-en-el-frente-1149969734.html

El Kremlin asegura que nuevos envíos de armas a Kiev no cambiarán la situación en el frente

MOSCÚ (Sputnik) — Los nuevos envíos de armas a Kiev no cambiarán la situación en el campo de batalla, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. 24.04.2024, Sputnik Mundo

El 23 de abril, el Senado de Estados Unidos dio luz verde al proyecto de ley sobre una ayuda exterior de 95.000 millones de dólares a los aliados de Washington, entre ellos Ucrania, Israel y Taiwán. La legislación pasa ahora a la oficina del presidente Joe Biden para su promulgación. A principios de abril, el jefe de la delegación rusa en las negociaciones en Viena sobre la seguridad militar y el control de armas, Konstantín Gavrílov, dijo a Sputnik que el conflicto en Ucrania demostró que las armas occidentales no pueden garantizar la superioridad de las Fuerzas Armadas de Ucrania.Por su parte, el director general del Consejo de Asuntos Internacionales ruso, Iván Timoféev, aseguró que hay mucha incertidumbre con respecto a la manera en que Kiev utilizará esta ayuda. Sin embargo, el experto señaló que esos recursos no serán suficientes para la contraofensiva ucraniana prevista para este año.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte del Gobierno de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.El Kremlin sostiene que la política de Occidente de nutrir de armas a Ucrania no contribuye a las negociaciones ruso-ucranianas y solo tendrá un efecto negativo.

