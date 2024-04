https://latamnews.lat/20240423/la-jefa-del-senado-ruso-advierte-que-incautacion-de-activos-rusos-destruiria-la-economia-global-1149940164.html

La jefa del Senado ruso advierte que la incautación de activos rusos destruiría la economía global

MOSCÚ (Sputnik) — La incautación de los activos inmovilizados de Rusia destruiría la economía global, alertó la presidenta del Senado ruso, Valentina... 23.04.2024

La titular de la cámara alta supuso que "todos en Europa entienden que esto no debe hacerse" y "saben que habrá una respuesta muy dura y pertinente" por parte de Rusia. Para Matvienko, EEUU busca "asfixiar por completo a Europa, reducir su competitividad que no les interesa". "Las empresas europeas deben expresar su opinión, porque nuestras contramedidas supondrían un golpe duro para ellas. No les aconsejaría tomar semejantes decisiones", apuntó la presidenta del Senado ruso. Una ley aprobada el 20 de abril de 2024 por la Cámara de Representantes de Estados Unidos insta al presidente a facilitar la creación de "un mecanismo internacional relacionado con la reutilización o incautación de activos soberanos de Rusia en beneficio de Ucrania". El documento, que salió adelante con 360 votos a favor y 58 en contra, afirma que tal reutilización "responde a los intereses nacionales de Estados Unidos y es compatible con el derecho estadounidense y el derecho internacional". Bajo jurisdicción de EEUU se encuentran hoy activos congelados de Rusia por valor de entre cuatro y cinco mil millones de dólares, de un total de 300.000 millones de dólares inmovilizados a lo largo del mundo; el grueso de esta suma está embargado en la Unión Europea.El ataque que mató a un periodista de 'Izvestia'Matvienko calificó como "acto de terrorismo" el ataque con un dron que mató la semana pasada al periodista Semión Eriomin, corresponsal de guerra del canal de noticias ruso Izvestia.El pasado 19 de abril, Izvestia comunicó que Eriomin sufrió una herida mortal a causa de una munición lanzada desde un dron FPV (por las siglas en inglés de First Person View o vuelo en primera persona) mientras grababa un reportaje en la provincia de rusa de Zaporozhie.Al mismo tiempo, la presidenta del Senado afirmó que en Kiev gobierna un régimen nacido en el terror."El régimen de Kiev es terrorista, sin duda. Se basa en el terror desde el sangriento golpe de Estado [de 2014]. Es la esencia, la base de este régimen que fue cultivado así por la colectividad occidental. Todos los ataques terroristas —y ha habido muchos ya en el territorio de Rusia— han sido orquestados por el régimen de Kiev, con la promoción y el apoyo por parte de la CIA y demás servicios de inteligencia occidentales", manifestó.La titular de la Cámara Alta singularizó en este sentido al Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU, en ucraniano).La veterana de la política rusa —cumplió 75 años a principios de este abril y lleva 13 al frente del Senado, tras haberse desempeñado como gobernadora de San Petersburgo y vice primera ministra, entre otros cargos— expresó la confianza en que "tarde o temprano habrá un tribunal contra todos estos criminales, por las fechorías que han cometido en Rusia"."Y no solo en Rusia, mire lo que están haciendo con los disidentes en Ucrania... Los desaparecen, los asesinan, los aterrorizan", enfatizó.Desde el 24 de febrero de 2022, Rusia continúa una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte del Gobierno de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

