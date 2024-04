https://latamnews.lat/20240422/el-director-de-inteligencia-israeli-renuncia-por-fallas-que-permitieron-ataques-de-hamas-1149930251.html

El director de inteligencia israelí renuncia por fallas que permitieron ataques de Hamás

El director de inteligencia israelí renuncia por fallas que permitieron ataques de Hamás

Sputnik Mundo

El director de Inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el mayor general Aharón Haliva, anunció su dimisión por su actuación en torno a los... 22.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-22T21:35+0000

2024-04-22T21:35+0000

2024-04-22T21:35+0000

seguridad

fuerzas de defensa de israel (fdi)

hamás

defensa

israel

📰 conflicto palestino-israelí

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/04/0b/1149678072_0:184:3072:1911_1920x0_80_0_0_e4c7c9e54729f9a5649346ab8a57e487.jpg

Se trata del primer militar de alto rango del país hebreo que presenta su dimisión por los errores en torno a la incursión de Hamás del 7 de octubre, considerado el ataque más mortífero contra Israel desde la creación del Estado judío en mayo de 1948."El jefe de Estado Mayor agradeció al mayor general Aharón Haliva por sus 38 años de servicio en las FDI, durante los cuales contribuyó significativamente a la seguridad del Estado de Israel como soldado y como comandante", agregaron. En una carta de dimisión dirigida a jefe del estado mayor de las FDI, general Herzi Halevi, Haliva escribió que "junto con la autoridad viene una gran responsabilidad"."Ahora, más de medio año después, junto con el inicio de investigaciones [internas], presento mi dimisión", escribió Haliva en la carta (en hebreo) hecha pública el lunes por el propio Ejército. En la misiva, Haliva dijo que apoya la creación de una comisión de investigación para "poder investigar y averiguar de manera exhaustiva, profunda, completa y precisa todos los factores y circunstancias que condujeron a los graves acontecimientos". La Dirección de Inteligencia de las FDI ha emprendido diversas investigaciones sobre lo sucedido el 7 de octubre, según el diario The Jerusalem Post. Las indagatorias se centran en tres diferentes momentos: una década antes del asalto, a partir del final de la guerra de Gaza de 2014; los días previos al ataque, del 1 al 7 de octubre, haciendo hincapié en las 36 horas anteriores a la embestida; y la incursión del 7 de octubre propiamente dicha.De acuerdo con el diario israelí, los informes debían presentarse a Halevi a principios de junio.Según un reporte del medio citado, Haliva estaba de vacaciones en Eilat el 7 de octubre. "Al parecer, recibió información sobre 'ciertas señales procedentes de Gaza' acerca de un ataque inminente alrededor de las tres de la madrugada de ese día, pero no participó en las consultas celebradas en las más altas instancias de las FDI en relación con esas indicaciones y no estuvo disponible por teléfono para ellas", señaló el periódico.Haliva declaró posteriormente a su entorno que, aunque hubiera participado en las consultas, habría llegado a la conclusión de que Hamás estaba llevando a cabo un simulacro y que podía esperar hasta el día siguiente para ocuparse del asunto. "No habría cambiado en nada el resultado final", comentó.

https://latamnews.lat/20231012/los-fallos-de-inteligencia-operativos-y-logisticos-de-israel-hicieron-posible-el-ataque-de-hamas-1144626097.html

https://latamnews.lat/20240421/israel-concluye-operacion-de-50-horas-en-cisjordania-con-14-palestinos-armados-muertos-1149911967.html

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

seguridad, fuerzas de defensa de israel (fdi), hamás, israel, 📰 conflicto palestino-israelí