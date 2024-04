https://latamnews.lat/20240421/resistira-la-economia-israeli-una-escalada-persistente-en-oriente-medio-1149885769.html

¿Resistirá la economía israelí una escalada persistente en Oriente Medio?

La economía israelí demostró una notable resistencia frente a los conflictos en curso, destacan expertos a Sputnik. Otros opinan que se vio muy afectada por la...

La agencia de calificación de riesgo estadounidense en servicios financieros S&P Global Ratings rebajó la calificación crediticia de Israel de AA- a A+ por la ralentización de su economía y el aumento de los riesgos geopolíticos, lo que supone su última degradación desde el descenso de calificación de Moody's en febrero.La guerra de Gaza, amplificada por la escalada de tensiones entre Tel Aviv y Teherán, ha pasado factura a la economía israelí desde octubre de 2023. En el cuarto trimestre del mismo año se contrajo en un 20,7%, superando con creces la proyección inicial de un desplome del 10%. La deuda de la nación aumentó en 43.000 millones de dólares en el 2023, 22.000 millones de los cuales se acumularon desde el comienzo de las hostilidades. La moneda nacional de Israel, el shekel, se ha depreciado más de un 4% frente al dólar en 2024."La economía israelí ha demostrado una notable resistencia"Al menos así lo subraya el presidente del Centro Taub de Investigación de estudios de Política Social y profesor de Economía en la Universidad Bar Ilán, Avi Weiss.En sus palabras, el número de hombres en la reserva ha ido disminuyendo constantemente y, aunque la cifra sigue siendo alta, la mitad de la población activa está en la reserva, agrega.Como resultado, se espera que la economía israelí crezca entre un 1,5% y un 2% en 2024, y por encima del 5% en 2025. Significativamente inferior a la norma del 3,5% en 2024, pero justo en el objetivo a lo largo del periodo de dos años. Además, mantiene un nivel per cápita más o menos constante en 2024, destaca el profesor, admitiendo no obstante, que mucho depende de la estabilización de la situación militar, incluidas las tensiones entre Israel e Irán."La economía israelí no ha sido resistente"El director de Terner Consultancy, una importante consultoría geopolítica y empresarial con sede en Nueva York, el doctor Steven Terner mantiene una postura contraria: "La economía israelí no ha sido resistente (...) Ha sufrido inmensamente por la guerra"."Esas personas no pueden trabajar ni pagar sus facturas, incluidos los pagos de la hipoteca y el alquiler de las viviendas que evacuaron en las ciudades del norte y el sur hace seis meses", explica el analista.Terner añade que aunque "la industria del turismo, una importante fuente de ingresos, también fue destruida por la guerra de Gaza, acabará recuperándose. Pero [no] empezará a hacerlo hasta que termine la guerra".El analista señala además que la inversión extranjera en Israel también había disminuido en 2023. De hecho, en el primer trimestre de 2023, la inversión extranjera directa en Israel cayó un 60% debido a la agitación política y social causada por la reforma judicial del Gobierno israelí.La guerra de Gaza no ha hecho más que exacerbar la preocupación por el futuro crecimiento de Israel. En total, las inversiones extranjeras directas descendieron un 28,7% en 2023, en comparación con 2022, indican desde la Oficina Central de Estadísticas (OCE).S&P prevé que el déficit de las administraciones públicas de Israel aumente hasta el 8% del PIB en 2024, y que la deuda neta de las administraciones públicas alcance el 66% del PIB en 2026. La empresa de calificación también prevé que la guerra de Gaza continúe a lo largo de 2024. S&P indicó que revisará de nuevo la calificación de la nación el 10 de mayo, sugiriendo que podría hacer recortes más profundos si los conflictos en curso que implican a Tel Aviv se amplían.¿Cómo podría la escalada militar golpear la economía israelí? La decisión de S&P Global Ratings de rebajar un escalón la calificación de Israel se produjo antes del aparente ataque del Estado judío contra Irán el 19 de abril. Tras haber contraatacado el 13 de abril para vengar la muerte de dos altos generales iraníes en Damasco, Teherán advirtió que el más mínimo ataque israelí sería respondido con fuertes represalias.Sin embargo, con el riesgo de escalada persistente, el futuro de la economía israelí parece pender de un hilo, advierte el profesor emérito de Economía de la Universidad de Haifa Benjamin Bental. En sus palabras, los continuos ataques entre Irán e Israel serían un desastre para la economía israelí.El continuo enfrentamiento de Israel con Hamás, Hizbulá y los hutíes también entraña riesgos de agotamiento para la economía del Estado judío."El escenario optimista incluye la repatriación de los rehenes, una Administración civil en la Franja de Gaza que sustituya a Hamás, un acuerdo político con Líbano/Hizbulá, un equilibrio disuasorio con Irán y un acuerdo político con Arabia Saudita", agrega Weiss. "Si esto sucede, Israel podrá reducir gradualmente sus gastos militares y restablecer su posición en los mercados internacionales de capitales. Esto significa retomar el rumbo que se interrumpió bruscamente el 7 de octubre", añade el investigador."Cualquier desviación de este escenario tendrá un coste", advierte el profesor. "La continuación de las tensiones en la frontera norte impedirá la restauración de esa zona y mantendrá la elevada incertidumbre geopolítica. Esto supondrá elevados costes de seguridad y la continuación de un alto nivel de reservas", señala.Como consecuencia, Israel no podrá desarrollar su potencial y el crecimiento económico será bajo, lo que significa "un estancamiento del nivel de vida durante un período considerable", agrega."El conflicto no terminará hasta que se resuelva la cuestión palestina"Independientemente de cuándo acabe exactamente la guerra de Gaza, el daño a la economía y la sociedad israelíes ya está hecho, enfatiza a Sputnik el profesor visitante de Economía binaria en la Universidad Trisakti de Yakarta de Indonesia Rodney Shakespeare.A su vez, Terner cree que una reforma política en Israel que lleve al poder a fuerzas más moderadas y centristas podría ser una posible solución a la crisis y a la cuestión palestina."Suponiendo que el próximo Gobierno no sea una coalición ultranacionalista dirigida por [el primer ministro israelí] Benjamin Netanyahu, sino una coalición centrista dirigida por [el ministro de Defensa de Israel] Benny Gantz, se pondrán en marcha las ruedas para reparar lentamente los problemas políticos que lastran el sistema económico", concluye Terner.

