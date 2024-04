https://latamnews.lat/20240421/asad-denuncia-que-eeuu-se-beneficia-de-todos-conflictos-antes-de-dar-golpe-decisivo-1149908362.html

Asad denuncia que EEUU se beneficia de todos conflictos antes de dar "golpe decisivo"

Asad denuncia que EEUU se beneficia de todos conflictos antes de dar "golpe decisivo"

Sputnik Mundo

EL CAIRO/TÚNEZ (Sputnik) — Estados Unidos se enriquece de cualquier conflicto antes de asestar un golpe final, declaró el presidente de Siria, Bashar Asad... 21.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-21T15:11+0000

2024-04-21T15:11+0000

2024-04-21T15:11+0000

internacional

eeuu

🌍 oriente medio

bashar asad

siria

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e4/0a/08/1093049103_0:0:1392:784_1920x0_80_0_0_c0f71827f26b27e1f9ea4e42c44fa5a9.jpg

Hoy en día, prosiguió, los políticos occidentales "ya no piensan estratégicamente" y "no asumen la responsabilidad por sus palabras", es decir, "cualquier acuerdo puede ser cancelado al día siguiente". "En virtud de lo mencionado, puedo decir con firmeza que en Occidente, en este momento, no hay ni un solo político con el que me gustaría dialogar", concluyó el presidente sirio.

https://latamnews.lat/20240421/resistira-la-economia-israeli-una-escalada-persistente-en-oriente-medio-1149885769.html

eeuu

siria

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, 🌍 oriente medio, bashar asad, siria