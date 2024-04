https://latamnews.lat/20240420/los-brics-la-apuesta-geopolitica-de-colombia-ante-una-region-en-crisis-1149872391.html

Los BRICS, la apuesta geopolítica de Colombia ante una región en crisis

Los BRICS, la apuesta geopolítica de Colombia ante una región en crisis

Sputnik Mundo

La decisión del presidente colombiano, Gustavo Petro, de solicitar el ingreso a los BRICS debe entenderse dentro de un contexto regional convulsionado, explicó... 20.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-20T01:38+0000

2024-04-20T01:38+0000

2024-04-20T01:38+0000

américa latina

colombia

gustavo petro

china

eeuu

brics

💬 opinión y análisis

📈 mercados y finanzas

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/08/17/1142949804_0:137:3152:1910_1920x0_80_0_0_c076c7645bc371f7c09a4bf3ac060bcb.jpg

La intención de que Colombia se sume a los BRICS —alianza fundada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica— fue uno de los pedidos que el presidente colombiano, Gustavo Petro, hizo a su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante el encuentro que mantuvieron el 17 de abril en Bogotá."El presidente Petro manifestó el interés de Colombia de adherir al BRICS como miembro pleno lo más pronto posible y el presidente Lula acogió con beneplácito esta iniciativa y se comprometió a promover la candidatura de Colombia", consignó en uno de sus puntos la declaración conjunta suscrita por ambos mandatarios.De concretarse, Colombia sería el segundo país sudamericano en el bloque, al que estuvo a punto de ingresar Argentina en 2024, también promovido por Brasil. Si bien la integración de Argentina había sido aprobada por los demás miembros, la llegada de Javier Milei al Gobierno hizo que el propio país desistiera del ingreso a partir del 1 de enero de 2024.Carolina Jiménez, profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), dijo a Sputnik que uno de los efectos positivos de sumarse a los BRICS es el económico. Si bien aclaró que el bloque "no es un área de libre comercio y ni tiene un margen claro de exenciones tributarias", podría ser beneficioso para Colombia tener "acceso en condiciones preferentes" al Banco de los BRICS, especialmente para obras de infraestructura.De todos modos, la analista consideró que el aspecto más importante de ingresar a los BRICS es geopolítico.La experta afirmó además que apostar por los BRICS "tiene bastante sentido" en relación con la agenda de política exterior que Petro ha intentado instalar desde que llegó al Gobierno colombiano, y que también lo llevó a estrechar lazos con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y el brasileño Lula da Silva. Con ambos, Petro ha defendido la necesidad de "volver a tener una estrategia de América Latina que permita generar márgenes de autonomía y acción en el contexto geopolítico contemporáneo".Para Jiménez, el presidente colombiano ha demostrado "la amplitud del margen de relaciones internacionales que le interesa tener" y especialmente "generar lógicas de articulación con gobiernos progresistas de la región" en un escenario sudamericano que presenta a una "derecha reforzada" y a varios países atravesando procesos de inestabilidad.En ese sentido, destacó que no solo Petro logró generar un "estrechamiento" en la relación con las economías más importantes de América Latina como lo son Brasil y México, sino que también "ha logrado tener resonancia en Europa y en el concierto internacional" con varias de sus propuestas. "Petro está logrado situar asuntos importantes en el debate internacional, a veces incluso más que Lula y López Obrador", acotó.Así las cosas, para la experta es clave vincular la apuesta regional de Petro con su voluntad de abrirse a los BRICS, siempre siguiendo "un juego geopolítico de desmarcarse de una hegemonía que ha venido flaqueando en las últimas décadas".¿Repercutirá en el vínculo con EEUU?La aproximación de Colombia hacia los BRICS consolidaría un cambio de rumbo del país sudamericano con respecto a sus últimos años, cuando se erigió como uno de los principales socios de EEUU en la región. Sin embargo, la analista desestimó que Washington pueda replicar con algún tipo de "sanción" hacia Bogotá por comenzar a mirar más hacia los BRICS y especialmente hacia China, uno de sus principales integrantes.Para Jiménez, no se debe perder de vista que la relación entre Colombia y China ha crecido exponencialmente en la última década, algo similar a lo que sucedió con los demás países latinoamericanos. "China tiene negocios importantes con Colombia en el campo de la infraestructura, la minería y ciertos desarrollos agroindustriales y siento que esto es una posibilidad de seguir afianzando esas relaciones con China", apuntó.En ese sentido, sostuvo que Petro "ha intentado ser muy cuidadoso y tener un equilibrio, manteniendo una buena relación con EEUU". Como ejemplo, recordó que la jefa del Comando Sur de EEUU, Laura Richardson, visitó Colombia tres veces desde que Petro ocupa la primera magistratura.

https://latamnews.lat/20240418/que-sudamerica-queremos-lula-critica-a-eeuu-y-senala-que-el-continente-esta-colonizado-1149825746.html

https://latamnews.lat/20240416/el-deficit-de-gas-natural-preocupa-a-colombia-y-presiona-a-petro-a-repensar-sus-politicas-1149792270.html

colombia

china

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sergio Pintado https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

colombia, gustavo petro, china, eeuu, brics, 💬 opinión y análisis, 📈 mercados y finanzas