https://latamnews.lat/20240420/el-presidente-de-cuba-critica-el-cinismo-de-eeuu-de-vetar-la-admision-de-palestina-en-la-onu-1149874886.html

El presidente de Cuba critica "el cinismo" de EEUU de vetar la admisión de Palestina en la ONU

El presidente de Cuba critica "el cinismo" de EEUU de vetar la admisión de Palestina en la ONU

Sputnik Mundo

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, afirmó que "la hipocresía y el cinismo" de la política estadounidense quedaron expuestas en la sesión del... 20.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-20T02:10+0000

2024-04-20T02:10+0000

2024-04-20T02:10+0000

política

miguel díaz-canel bermúdez

palestina

argelia

israel

onu

américa latina

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/04/13/1149874730_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_c8150f4c62b40dc861ce71a0e93fcfd5.jpg

"Toda la hipocresía y el cinismo de la política estadounidense quedaron expuestas, una vez más, ante el Consejo de Seguridad de @ONU_es, incapacitado por el veto del imperio, para enfrentar y resolver los más graves conflictos internacionales", escribió el mandatario cuba en su cuenta de la red social X.El Consejo de Seguridad bloqueó el 18 de abril el intento de Palestina de convertirse en miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas debido al veto de Estados Unidos a un proyecto de resolución que habría recomendado la concesión de dicho estatuto.La propuesta, presentada por Argelia, recibió 12 votos a favor, con el voto en contra de Estados Unidos y la abstención de Suiza y el Reino Unido. Para que se apruebe una resolución del Consejo se necesitan al menos nueve votos a favor y ningún veto de sus cinco miembros permanentes (China, Estados Unidos, Federación Rusa, Francia y Reino Unido). El proyecto argelino fracasó debido al voto en contra de un miembro permanente.El canciller cubano Bruno Rodríguez calificó de "injustificable" el veto de EEUU en el Consejo de Seguridad. "Reiteramos nuestro apoyo al justo y necesario ingreso de Palestina como Estado Miembro de Naciones Unidas. Es un paso imprescindible para lograr una solución amplia, justa y duradera al conflicto israelí-palestino", agregó Rodríguez en su cuenta de X..Si se hubiera aprobado, el proyecto habría hecho que el Consejo de 15 miembros recomendara a la Asamblea General de 193 miembros que "el Estado de Palestina sea admitido como miembro de las Naciones Unidas".En 2011, Palestina presentó una solicitud para convertirse en Estado miembro de pleno derecho de la ONU. Aunque esa aspiración no se materializó, obtuvo el estatus de Estado observador no miembro en noviembre de 2012 mediante una votación en la Asamblea de 138 votos a favor frente a nueve en contra (Canadá, República Checa, Estados Federados de Micronesia, Israel, Islas Marshall, Nauru, Panamá, Palau, Estados Unidos), con 41 abstenciones.De acuerdo con la normatividad del organismo internacional, una solicitud de admisión como miembro de la ONU debe ser aprobada por el Consejo antes de ser remitida a la Asamblea, donde el asunto requiere al menos el apoyo de dos tercios para ser aprobado.Al presentar el proyecto de resolución, el representante de Argelia dijo que lo hacía en nombre de su Gobierno, del Grupo Árabe, de la Organización de Cooperación Islámica, del Movimiento de Países No Alineados y de "innumerables países amantes de la paz", instando a los miembros del Consejo a votar a favor del texto y por el bien de los palestinos."La paz vendrá de la inclusión de Palestina, no de su exclusión. No hacerlo es una negación de las responsabilidades del Consejo, un error imperdonable y una licencia para que continúen la injusticia y la impunidad", agregó.El representante de Estados Unidos, Robert Wood, expresó su apoyo a la creación de un Estado palestino en el marco de un acuerdo de paz global. Una paz sostenible, dijo, solo puede lograrse mediante una solución de dos Estados con la seguridad de Israel garantizada. Añadió que su país tiene claro desde hace tiempo que las "acciones prematuras" en la ONU, incluso con las mejores intenciones, no lograrán la condición de Estado para el pueblo palestino. Estados Unidos votó en contra del proyecto porque no hubo unanimidad entre los miembros del Comité de Admisiones sobre si el solicitante cumplía los criterios de adhesión establecidos en el Artículo IV de la Carta de la ONU, comentó Wood. Además, dijo que Estados Unidos lleva mucho tiempo pidiendo al solicitante que emprenda reformas que ayuden a establecer los atributos para estar preparado para la condición de Estado.Wood subrayó que esta votación no refleja la oposición a la creación de un Estado palestino, sino el reconocimiento de que solo se conseguirá mediante negociaciones directas entre las partes.

https://latamnews.lat/20240419/filtracion-de-guia-de-estilo-de-nyt-revela-una-cobertura-sesgada-del-conflicto-palestino-israeli-1149861080.html

https://latamnews.lat/20240415/israel-usa-confrontacion-con-iran-para-desviar-la-atencion-de-gaza-1149756990.html

palestina

argelia

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, miguel díaz-canel bermúdez, palestina, argelia, israel, onu