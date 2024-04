https://latamnews.lat/20240419/primer-ministro-peruano-espera-que-mexico-derogue-exigencia-de-visa-para-sus-connacionales-1149870515.html

Primer ministro peruano espera que México derogue exigencia de visa para sus connacionales

Primer ministro peruano espera que México derogue exigencia de visa para sus connacionales

Sputnik Mundo

LIMA (Sputnik) — El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, expresó este 19 de abril su deseo de que el Gobierno de México derogue la norma por la que... 19.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-19T21:50+0000

2024-04-19T21:50+0000

2024-04-19T21:50+0000

américa latina

perú

méxico

visados

https://cdn.img.latamnews.lat/img/107227/09/1072270916_0:542:2386:1884_1920x0_80_0_0_91ee5f9401f4509f9b88cad366b8140c.jpg

"Tengo la esperanza de que, asumiendo sus compromisos en la Alianza del Pacífico (AP), que establece el libre tránsito de las personas, esta ampliación desaparezca y volvemos al estado inicial de las cosas porque los peruanos no tendríamos por qué presentar visa [a México]", dijo Adrianzén en rueda de prensa desde el departamento de Piura (norte). La AP es un organismo de cooperación económica conformado por México, Perú, Colombia y Chile. El 4 de abril, el Gobierno mexicano emitió una norma que obliga a los peruanos a tramitar una visa para ingresar a su territorio. Cuatro días después, Perú anunció una medida similar para los mexicanos, que luego decidió eliminar para no perjudicar al turismo local. El 18 de abril, el Gobierno de México decidió postergar la entrada en vigencia de la exigencia de visa para los peruanos por dos semanas. México determinó que, desde el 20 de mayo, y no desde el 6 de mayo, los peruanos tendrán que presentar una visa.

https://latamnews.lat/20240419/el-congreso-de-peru-promulga-ley-que-regula-el-uso-del-lenguaje-inclusivo-1149866408.html

perú

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

perú, méxico, visados