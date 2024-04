https://latamnews.lat/20240419/pekin-roma-paris-y-amsterdam-llaman-a-tel-aviv-y-teheran-a-evitar-mayor-escalada-1149857124.html

Pekín, Roma, París y Ámsterdam llaman a Tel Aviv y Teherán a evitar una mayor escalada

PEKÍN (Sputnik) — China está en contra de las acciones que conduzcan a una mayor escalad en Oriente Medio, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores...

Por su parte, el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, declaró que sigue de cerca la situación después del ataque de Israel contra Irán, y pidió a todas las partes una mayor precaución y emprender pasos que conduzcan hacia la distensión.Según el jefe de la diplomacia italiana, él se puso inmediatamente en contacto con el embajador de Italia en Teherán para obtener información sobre los compatriotas que se encuentran en Irán. No existe ninguna preocupación por la seguridad de Italia, agregó.Francia alienta a todos los actores en Oriente Medio a que reduzcan las tensiones y actúen con moderación, afirmó el ministro delegado para Europa de la Cancillería francesa, Jean Noel Barrot.Además, el ministro recordó que Francia condena el ataque iraní contra los territorios de Israel.En cuanto al reconocimiento de un Estado palestino, Barrot señaló que "no existe ningún tabú sobre esta cuestión", agregó que Francia está dispuesta a abordarlo "cuando llegue el momento, en el marco de un proceso de paz estructurado y organizado".Países Bajos llama a evitar la ulterior escala de la situación en Oriente Medio tras el ataque de Israel contra Irán, enfatizó la ministra de Exteriores del país europeo, Hanke Bruins Slot.A su vez, el Ministerio de Exteriores neerlandés llamó en un comunicado a sus connacionales que se encuentran en Irán a permanecer en un lugar seguro y abastecerse de alimentos, bebidas y fármacos.Este 19 de abril, Israel lanzó un ataque con drones contra la provincia iraní de Isfahán que alberga un importante centro de investigación nuclear y un reactor. La defensa antiaérea iraní derribó varios vehículos aéreos no tripulados israelíes. Medios locales informaron que las instalaciones nucleares situadas en la mencionada región quedaron completamente seguras. De acuerdo con algunos informes, el objetivo de Israel era una base aérea iraní ubicada en la mencionada provincia. La ofensiva israelí se produce pocos días después de que Irán respondiera, con un ataque masivo contra objetivos militares israelíes, al bombardeo a su consulado en Siria.

