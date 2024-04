https://latamnews.lat/20240419/mexico-analiza-estrategias-para-atender-sequia-y-escasez-de-agua--1149865688.html

México analiza estrategias para atender sequía y escasez de agua

México analiza estrategias para atender sequía y escasez de agua

El Gobierno de México está buscando alternativas para atender la sequía y escasez de agua que existe en el país, aseguró el presidente mexicano, Andrés Manuel... 19.04.2024, Sputnik Mundo

El mandatario mexicano agregó que, durante su sexenio, se acabó la corrupción, ya que, al menos en este tema, se ha prohibido extraer agua en zonas con estrés hídrico, es decir, donde el líquido no es abundante."Ya hay un mapeo de cuáles son las zonas con menos agua en el país y donde no se pueden dar concesiones para industrias que consuman [grandes cantidades del líquido]. Se tiene que dar prioridad [al servicio] doméstico, al que consume la gente, más que a las [compañías] y, en particular, cuidar no otorgar [permisos] para minería, producción de cerveza que se exporta (...). Todo eso está cuidado y lo seguiremos manejando", puntualizó.Recientemente, hay surgido varios estudios y temas relacionados con el agua. Por ejemplo, el Atlas de Riesgos Hídricos, de la organización World Resources Institute, refirió el 4 de abril de 2024 que 14 de los 32 estados que conforman el territorio nacional tendrán agotamiento del líquido hacia 2030.Entre los que padecerían más este problema serían Ciudad de México, Aguascalientes, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Zacatecas, es decir, en el centro y noroeste del país.Asimismo, en Ciudad de México, se vive un fuerte problema en la alcaldía Benito Juárez, en el centro de la capital. En ella, el Gobierno local detectó la presencia de un contaminante derivado del aceite, esto tras la denuncia de los habitantes. Por ello, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) por el presunto delito de sabotaje a la red de distribución de esa zona. Mientras tanto, las investigaciones continúan.

