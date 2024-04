https://latamnews.lat/20240419/fmi-advierte-sobre-persistente-impacto-del-conflicto-en-gaza-para-la-economia-de-oriente-medio--1149848705.html

FMI advierte sobre persistente impacto del conflicto en Gaza para la economía de Oriente Medio

FMI advierte sobre persistente impacto del conflicto en Gaza para la economía de Oriente Medio

Sputnik Mundo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé un efecto negativo duradero en las economías de Oriente Medio y Asia Central derivado del actual conflicto armado... 19.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-19T03:15+0000

2024-04-19T03:15+0000

2024-04-19T03:15+0000

economía

asia central

franja de gaza

fondo monetario internacional (fmi)

📰 conflicto palestino-israelí

🛡️ zonas de conflicto

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/03/1c/1149292185_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f097632410968f114d748314f722a996.jpg

En el informe Perspectivas Económicas Regionales: Oriente Medio y Asia Central: Una recuperación desigual en medio de una gran incertidumbre, el FMI destaca que el conflicto en Gaza tendrá efectos adversos en la economía de la región a corto y largo plazo.El organismo internacional agrega que los efectos negativos de la tensa situación geopolítica en la región, también podrían derivar en una mayor inflación, así como en menores niveles de consumo, inversión y exportaciones.Otro dato relevante que menciona el FMI es que estas afectaciones económicas pueden dañar a las instituciones locales y que tienden a ser mayores y más persistentes que en otras zonas del mundo.La organización económica internacional explica que en concreto, tras un conflicto grave en un país de la región, la producción per cápita sigue siendo, por término medio, un 10% inferior al cabo de una década, mientras en otras regiones, este descenso es inferior al 3% de media y se recupera en cinco años.Esto refleja probablemente una combinación de factores, como la mayor intensidad media de los conflictos en la región, el efecto marginal adverso de los conflictos, que aumenta con la intensidad, y la prevalencia de condiciones preexistentes exacerbadas, como una menor calidad institucional media."Esta disparidad puede atribuirse no sólo a la gran intensidad de los conflictos y a sus repercusiones no lineales, sino también a condiciones preexistentes como unas instituciones más débiles. Además, los conflictos en la región tienden a producir efectos indirectos más negativos para las economías de los socios comerciales en comparación con otras regiones", explica el FMI.Finalmente, el organismo internacional destaca que dada la mayor incertidumbre asociada a los conflictos en esa región, es vital avanzar decididamente en el fortalecimiento de los fundamentos económicos y las instituciones. También destaca que son esenciales unas políticas macroeconómicas sólidas.

https://latamnews.lat/20240407/unos-11-millones-de-personas-en-gaza-padecen-hambre-catastrofica-1149555971.html

https://latamnews.lat/20240415/reportan-que-soldados-israelies-dispararon-contra-civiles-que-querian-regresar-al-norte-de-gaza-1149746796.html

asia central

franja de gaza

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

asia central, franja de gaza, fondo monetario internacional (fmi), 📰 conflicto palestino-israelí, 🛡️ zonas de conflicto