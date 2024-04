https://latamnews.lat/20240418/gobierno-de-mexico-senala-que-la-oea-impulsa-el-debate-para-eliminar-la-prision-preventiva-oficiosa-1149842310.html

Gobierno de México señala que la OEA impulsa el debate para eliminar la prisión preventiva oficiosa

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la Organización de Estados Americanos (OEA) impulsa el debate sobre la prisión preventiva...

El mandatario mexicano agregó que la desaparición de esta figura jurídica es violatoria ante las legislaciones actuales."Llevamos años cuidando no darle libertad a delicuentes confesos. Vamos a buscar que esto no prospere", puntualizó.En el evento, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, destacó que si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puede dar recomendaciones al Estado mexicano, este es el que debe decidir los pasos a seguir."El Estado mexicano debe valorar posibles cambios, por lo que el poder judicial [federal] no puede atraer el caso y resolver sin considerar al resto de los poderes [ejecutivo y legislativo]", expuso.Recientemente, el debate sobre la eliminación de la prisión preventiva oficiosa en México volvió a los reflectores, debido a que se cumplió un año desde que la CIDH sancionó a la nación latinoamericana por los casos de Daniel García y Reyes Alpízar, quienes estuvieron más de 17 años arrestados sin una sentencia.Ante ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentará próximamente tres proyectos para resolver esta situación, lo que ha derivado en un nuevo conflicto con López Obrador.

