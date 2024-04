https://latamnews.lat/20240416/putin-y-raisi-tratan-la-situacion-en-oriente-medio-en-plena-escalada-entre-israel-e-iran-1149779986.html

Putin y Raisi tratan la situación en Oriente Medio en plena escalada entre Israel e Irán

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente ruso, Vladímir Putin, debatió con su homólogo iraní, Ebrahim Raisi, las tensiones en curso en Oriente Medio en plena escalada... 16.04.2024, Sputnik Mundo

La nota precisa que "Putin expresó la esperanza en que todas las partes demuestren una razonable moderación y no permitan una nueva espiral de confrontación cargada de consecuencias desastrosas para toda la región".Raisi, por su parte, dijo que los últimos pasos de Irán fueron de carácter obligado, señalando al mismo tiempo que el país persa no tiene interés alguno en intensificar aún más las tensiones.En este sentido, los dos mandatarios reafirmaron su compromiso con un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza y la creación de condiciones para dar una solución política y diplomática al conflicto.En la noche del 13 al 14 de abril, Irán lanzó un ataque masivo con drones y misiles contra Israel en represalia por el bombardeo sobre el Consulado iraní en Damasco. En el ataque, según diversos datos, se lanzaron centenares de proyectiles y vehículos no tripulados, incluidos drones kamikazes Shahed y misiles hipersónicos Fatah y Fatah-2. El canal de televisión iraní Press TV comunicó que todos los misiles dieron en el blanco.Según el Ejército de Israel, Irán lanzó más de 300 municiones, incluidos 170 drones, más de 30 cohetes de crucero y más de 120 misiles balísticos. Israel afirma que solo "unos cuantos cohetes" alcanzaron el territorio del país, causando "un daño insignificante".El jefe del Estado Mayor de las FFAA de Irán, Mohamad Bagheri, comunicó que Teherán da por terminada la operación Promesa Verdadera y no planea continuarla, pero al mismo tiempo advirtió de que si Israel intenta una nueva acción, la respuesta va a ser aún más contundente.El ministro sin cartera y también miembro del Gabinete de Guerra israelí, Benny Gantz, por su parte, afirmó que Israel se propone crear una coalición regional contra Irán y responder al ataque en el momento oportuno y de manera apropiada.

