https://latamnews.lat/20240416/moscu-saluda-la-posicion-equilibrada-de-pekin-sobre-la-solucion-de-la-crisis-ucraniana-1149773782.html

Moscú saluda la posición equilibrada de Pekín sobre la solución de la crisis ucraniana

Moscú saluda la posición equilibrada de Pekín sobre la solución de la crisis ucraniana

Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — Moscú saluda la postura equilibrada de Pekín sobre la resolución de la crisis ucraniana y está al tanto de las propuestas de China, declaró... 16.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-16T09:46+0000

2024-04-16T09:46+0000

2024-04-16T10:09+0000

defensa

rusia

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

china

🌍 europa

🛡️ zonas de conflicto

dmitri peskov

xi jinping

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e6/03/03/1122588208_0:0:3309:1862_1920x0_80_0_0_33d1c7ba696d95ab376132c91ce32e69.jpg

Más temprano, el presidente chino, Xi Jinping, declaró en una reunión con el canciller alemán, Olaf Scholz, que China aboga por convocar una conferencia internacional de paz sobre la resolución de la crisis ucraniana que será reconocida tanto por Moscú, como por Kiev y gozará de participación equitativa de todas las partes. Además, Moscú no observa ningún cambio en la postura de Kiev sobre el rechazo total de las negociaciones con Rusia, declaró el portavoz."Una vez más constatamos que no estamos observando ningún cambio en la postura del régimen de Kiev sobre el rechazo total de las negociaciones", dijo Peskov ante la prensa.En cuanto a la tregua olímpica, que el presidente francés, Emmanuel Macron, se declaró dispuesto a solicitarle a Rusia, el vocero del Kremlin señaló que Ucrania suele aprovechar las iniciativas de este tipo para tratar de reagrupar y rearmar sus tropas.Además, prosiguió, nadie todavía ha dado ningún paso hacia solicitar y examinar la posibilidad de declarar una tregua durante los Juegos Olímpicos de 2024 que se celebrarán en París.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte del Gobierno de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.La última ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev para lograr un acuerdo sobre el fin de las hostilidades tuvo lugar el 29 de marzo de 2022 en la ciudad turca de Estambul, y desde entonces los países no han vuelto a retomarlas.Moscú en repetidas ocasiones se declaró dispuesto a reanudar el proceso negociador con Kiev, pero lo condicionó a la cancelación del decreto ucraniano que prohíbe retomar las negociaciones con Rusia. Según Putin, Rusia está abierta a resolver el conflicto con Ucrania por la vía pacífica siempre y cuando se cumplan las garantías de seguridad en las que insiste Moscú.

https://latamnews.lat/20240416/la-administracion-biden-no-tiene-ningun-plan-viable-para-ucrania-1149768746.html

ucrania

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, china, 🌍 europa, 🛡️ zonas de conflicto, dmitri peskov, xi jinping