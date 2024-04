https://latamnews.lat/20240416/kiev-esta-detras-del-atentado-contra-el-bloguero-anatoli-shari-en-espana-1149780161.html

Kiev "está detrás" del atentado contra el bloguero Anatoli Shari en España

Kiev "está detrás" del atentado contra el bloguero Anatoli Shari en España

Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — Los servicios especiales de Ucrania están detrás del atentado contra el bloguero opositor ucraniano Anatoli Shari, que tuvo lugar el pasado 6... 16.04.2024

La fuente agregó que la preparación del intento de asesinato corrió a cargo de la Dirección Principal de Inteligencia, que en "estrecha colaboración" con el Servicio de Seguridad de Ucrania elaboró una operación "bajo bandera falsa" con el objetivo de eliminar físicamente a Shari y culpar a Rusia de su asesinato. Según el interlocutor, "el jefe de la Inteligencia ucraniana, Kiril Budánov, supervisó directamente esa operación". En particular, los agentes ucranianos, haciéndose pasar por los representantes de los servicios especiales de Rusia, "reclutaron a los participantes en el atentado entre personas de etnia ucraniana residentes en España y representantes de la organización criminal local". Hablando de las actividades de las fuerzas del orden españolas, la fuente destacó que ellas "trataron la investigación de las circunstancias del atentado contra la vida de Shari de una manera francamente formal, sin molestarse siquiera en ir a inspeccionar el lugar donde un delincuente armado con una pistola con silenciador disparó contra el coche del bloguero, y no realizaron un interrogatorio básico a los testigos del incidente". El pasado 6 de marzo, Shari afirmó que hombres no identificados intentaron asesinarlo con un fusil automático mientras viajaba en el auto con su esposa. Las fuerzas del orden españolas, según el bloguero, recibieron hace unos días información detallada, "con nombres y apellidos", de que se estaba preparando un atentado contra él. La policía no ha cortado el tráfico en el vecindario ni ha entrevistado a eventuales testigos del ataque, perpetrado en plena luz del día y en una zona poblada, subrayó. Shari, quien reside en la Unión Europea desde 2012 tras recibir asilo político, es llamado prorruso por los medios de comunicación ucranianos por su crítica postura respecto al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y su Gobierno. El pasado 24 de octubre, la casa de Shari, ubicada en la costera localidad española de Roda de Bará, en la provincia de Tarragona, fue atacada de noche por desconocidos con cócteles molotov. El también periodista y fundador del opositor Partido Shari, manifestó que antes de este ataque recibió amenazas.

