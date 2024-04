https://latamnews.lat/20240416/el-proposito-del-golpe-era-establecer-un-precedente-de-disuasion-irani-1149769046.html

"El propósito del golpe era establecer un precedente de disuasión iraní"

"El propósito del golpe era establecer un precedente de disuasión iraní"

Sputnik Mundo

Scott Ritter, exoficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos

Ritter, quien fue inspector de armas de las Naciones Unidas, enfatizó que Irán está jugando a largo plazo en sus tratos con Israel, calibrando cuidadosamente sus acciones para restaurar la disuasión en su contra, en lugar de preocuparse por la opinión mundial.El exoficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de EEUU ofreció su análisis en el programa Fault Lines de Sputnik este 15 de abril. Ahí, desafía la percepción de que Israel está en una posición más fuerte después de interceptar la mayoría de los ataques de represalia de Irán durante el fin de semana."El punto es que antes de esto, Israel había establecido un dominio, lo llamaré dominio de la disuasión", afirmó Ritter. "Lo que significa que, desde la perspectiva de Israel, nadie debería atreverse a atacarlos, que han hecho saber que si atacas a Israel, habrá una respuesta diez veces mayor, que tu vida terminaría, sería horrible, no puedes hacerlo. Y, en su mayor parte, la gente no atacó a Israel".Israel bombardea con frecuencia aeropuertos sirios y otras infraestructuras y ha estado ocupando ilegalmente el territorio de los Altos del Golán desde 1967. En 1982, el ejército israelí bombardeó la capital libanesa de Beirut de manera tan agresiva que el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, se refirió al evento como un "holocausto", lo cual hirió los sentimientos del entonces primer ministro israelí, Menájem Beguín.Los observadores también sugieren que la oposición sionista al presidente iraquí, Sadam Hussein, influyó en la decisión de Estados Unidos de invadir el país y sacarlo del poder en 2003. "Está muy claro: Israel tuvo la mayor influencia en esto y más aún porque sabemos cómo los israelíes se involucraron con el Pentágono consultando con (Donald) Rumsfeld y todos esos tipos sin siquiera tener que mostrar ninguna placa ni nada", dijo recientemente Ray McGovern, exanalista de la CIA, en el programa The Critical Hour de Sputnik."Y luego atacaron el objetivo equivocado", dijo Ritter, refiriéndose al reciente ataque de Israel contra el complejo diplomático de Irán en Siria a principios de este mes."Verán, Irán dijo: 'Tenemos un gran margen de acción ante el dolor porque lo absorberemos, porque reconocemos que, en un sentido más amplio de la palabra, Irán está prevaleciendo estratégicamente contra Israel, especialmente cuando se trata de Gaza y la derrota israelí que está en curso en Gaza'"."El trabajo no era decir: 'Te vamos a lastimar'. El trabajo consistía en decir: 'Oye, Israel, mira a tu alrededor. En este momento tienes el radar de banda X más sofisticado de Estados Unidos para darte inteligencia cuando lancemos nuestros misiles... Tienes al mundo entero acudiendo en tu ayuda para protegerte y no puedes evitar que nuestros misiles golpeen tus bases más importantes. Ese es el futuro, si te atreves a atacarnos de nuevo'".Israel ha afirmado en declaraciones públicas que supuestamente fue capaz de interceptar la mayoría de los ataques de Irán y evitar daños mayores. Pero el país ha prohibido a los periodistas atestiguar las secuelas del ataque a las bases israelíes, señala Larry Johnson exanalista de la CIA. Un video publicado en redes sociales parecía mostrar varios misiles hipersónicos atacando la base aérea militar israelí Ramon, ubicada en el desierto del Néguev.El conductor de Fault Lines, Jamarl Thomas, reviró al análisis de Ritter y preguntó: "En el momento en que sus generales siguen siendo asesinados, ¿realmente se está proyectando ese nivel de fuerza si en última instancia solo se está coreografiando de esta manera?... ¿Es realmente una proyección de fuerza si se está coreografiando lo que se hace?""Te refieres al ataque iraní a la base aérea de al-Assad después del asesinato [cometido por EEUU] de Qasem Soleimani y al hecho de que Irán telegrafió eso para que atacaran edificios vacíos y no mataran a estadounidenses", respondió Ritter."Cuando Irán dijo que iban a atacar a Israel, ¿qué hizo Estados Unidos?", preguntó. "¿Respondió con un ‘adelante’? ¿Se dijeron del lado de los israelíes o que atacarían? ¿Amenazaron con bombardear su territorio? Estados Unidos dijo: 'Vaya, defenderemos a Israel, pero no te vamos a atacar'. Sí, eso se llama disuasión"."Irán no quiere un enfrentamiento armado con Estados Unidos", argumentó Ritter. "Han querido evitarlo y lo han hecho. Estados Unidos está muerto de miedo de bombardear Irán, de crear un conflicto, porque saben lo que Irán hará. Irán arrasará todas y cada una de las bases militares estadounidenses con el alcance de sus misiles. Y si Estados Unidos da su siguiente paso, Irán cerrará el suministro internacional de petróleo y la economía se desplomará, y Joe Biden nunca será reelegido".Ritter insistió en que Irán atacó a Israel de tal manera que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, podría salvar las apariencias y retroceder, al tiempo que revelaba las capacidades de Teherán si Israel lo ataca de nuevo."Todas esas cosas que fueron derribadas, entiendan que fueron diseñadas para ser derribadas", afirmó. "Irán armó un programa con Estados Unidos que decía: 'Vamos a dejar que derribes todo esto para que te sientas bien. Pero al final, nuestras cosas buenas llegan a las bases, solo para que sepan que podemos hacer eso cuando queramos, y no hay nada que puedan hacer para detenernos'".Ritter también afirmó que Irán está enfocado en el desarrollo económico en lugar de buscar un conflicto militar con Tel Aviv."Se han centrado en la Organización de Cooperación de Shanghái, se han centrado en los BRICS, se han centrado en su giro estratégico hacia el Este", señaló. "Así que para ellos es venir y emprender estas acciones para hacerte sentir bien a ti, a mí y a todos los demás, porque aparentemente de eso se trata, de hacer que la audiencia más amplia que no tiene nada que ver con Irán se sienta bien con la respuesta iraní, no les importa."El [periódico] Haaretz, creo que un día antes de las represalias iraníes, publicó un titular que decía: 'Israel ha perdido, se acabó'. Quiero decir, no hay nada que Israel pueda hacer para cambiar esto en Gaza. Han perdido el apoyo del mundo. No pueden derrotar a Hamás, que está emergiendo intacto militarmente, son más fuertes políticamente, e Irán dice: 'Nosotros también queremos mantener eso. No queremos distraer al mundo con este conflicto más amplio entre Israel e Irán, queremos mantener el enfoque en la condición de Estado palestino".

