https://latamnews.lat/20240416/el-imperialismo-estadounidense-atrapado-tras-la-escalada-del-conflicto-entre-israel-e-iran-1149773470.html

El imperialismo estadounidense, "atrapado" tras la escalada del conflicto entre Israel e Irán

El imperialismo estadounidense, "atrapado" tras la escalada del conflicto entre Israel e Irán

Sputnik Mundo

Tras los ataques de Israel contra la Embajada iraní en Siria y las represalias de Teherán, el imperialismo estadounidense se ha visto una vez más "atrapado"... 16.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-16T09:09+0000

2024-04-16T09:09+0000

2024-04-16T11:16+0000

irán

israel

eeuu

🛡️ zonas de conflicto

📰 conflicto palestino-israelí

internacional

partido demócrata (eeuu)

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0c/0f/1146625854_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0f7e4d022e5ad225b97f015eedfc376e.jpg

De acuerdo con el historiador, el principal aliado de Estados Unidos en la región, Israel, intenta salvar su imagen después de sus acciones en Gaza y por eso atacó la Embajada iraní en Siria el 1 de abril. El interlocutor recuerda, que la contramedida iraní —un golpe con drones y misiles contra el territorio israelí— fue acompañada de una advertencia previa a Israel y sus aliados por parte de Irán.No obstante, "si se produce una nueva escalada de esta crisis, no esperen que los iraníes avisen a los israelíes y a su aliado estadounidense", advierte el catedrático.Tras la respuesta iraní, Washington, que sueña desde hace tiempo con acabar con el programa nuclear de Teherán y con el sistema político iraní en general, podría intentar aprovechar la oportunidad para lanzar un ataque conjunto con Tel Aviv contra Irán, opina."Eso, por supuesto, podría llevar a todo este pequeño planeta a la tercera guerra mundial y, me temo decir que eso no necesariamente puede disuadir o detener a Israel", asevera.En cuanto a las repercusiones en la política interior de Estados Unidos, los medios de comunicación locales indican que casi tres cuartas partes de los votantes estadounidenses de entre 18 y 29 años desaprueban la forma en que el presidente Joe Biden está gestionando la guerra en Gaza.En palabras de Horne, la parte izquierda del Partido Demócrata ha abrazado la cuestión palestina como una "causa a tener en cuenta".

https://latamnews.lat/20240415/se-acabo-el-tiempo-de-los-bombardeos-sin-respuesta-que-indica-la-represalia-irani-contra-israel-1149755234.html

irán

israel

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

irán, israel, eeuu, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 conflicto palestino-israelí, partido demócrata (eeuu)