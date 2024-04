https://latamnews.lat/20240415/los-paises-del-golfo-persico-temerian-que-un-conflicto-regional-atente-contra-sus-intereses-1149747996.html

Los países del golfo Pérsico temerían que un conflicto regional atente contra sus intereses

Los planes para fortalecer la región del golfo Pérsico —conformada por Kuwait, Irán, Irak, Baréin, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Omán— podrían venirse abajo por un conflicto regional, aseguran altos funcionarios de esta región del mundo donde hay gran producción petrolera e importantes rutas marítimas comerciales, como el Estrecho de Ormuz, por donde circula el 46% del petróleo que se produce a nivel mundial. Los reinos del golfo son aliados de Washington y desde hace años han tratado de llevar bien las relaciones tanto con Irán como con Israel, con el objetivo de dotar de estabilidad a la región y, de ese modo, impulsar el crecimiento económico y resolver sus propios problemas de seguridad. "Nadie quiere una escalada. Todo el mundo quiere contener la situación", declaró una fuente que pidió el anonimato, agregando que posiblemente algunos países del golfo Pérsico ya han tenido conversaciones con Teherán y Tel Aviv para mediar el conflicto. "La presión no es solo sobre Irán. La presión recae ahora sobre Israel para que no tome represalias", dijo la misma persona. Los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin firmaron un acuerdo de normalización con Israel en 2020 y Arabia Saudita planeaba hacer lo propio, en un acuerdo que también podría incluir un pacto de defensa con Washington. El 13 de abril, Irán lanzó un ataque masivo de más de 300 drones y misiles en contra de Israel. Su objetivo era alcanzar infraestructura militar, pero las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), en colaboración con sus aliados Estados Unidos y el Reino Unido, interceptaron la mayoría de los proyectiles y vehículos aéreos no tripulados, según dijeron las fuerzas israelíes.Tel Aviv ha dicho que responderá a la agresión iraní en el momento que considere adecuado. En tanto, Teherán asegura que su ataque fue en represalia por el bombardeo israelí contra el edificio consular de Irán en Damasco el pasado 1 de abril. Además, el Gobierno iraní aclaró ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que no busca una escalada regional.

https://latamnews.lat/20240414/jefe-de-la-onu-oriente-medio-esta-al-borde-del-abismo-1149744620.html

