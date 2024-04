https://latamnews.lat/20240414/rusia-expresa-maxima-preocupacion-y-pide-moderacion-tras-ataque-de-iran-contra-israel-1149736531.html

Rusia expresa máxima preocupación y pide moderación tras ataque de Irán contra Israel

MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Exteriores de Rusia manifestó "extrema preocupación" por otra escalada peligrosa en Oriente Medio e instó a las partes a...

Exteriores pidió a todas las partes involucradas "actuar con moderación". "Esperamos que los Estados de la región resuelvan los problemas existentes por medios políticos y diplomáticos. Creemos que es importante que actores internacionales constructivos contribuyan a ello", puntualizó. El ente diplomático recordó que Rusia condenó en términos enérgicos el ataque israelí contra el consulado de Irán en Damasco, pero "desafortunadamente, el Consejo de Seguridad de la ONU no pudo responder adecuadamente al ataque" debido a la posición de Occidente. El 13 de abril, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) atacó la infraestructura militar de Israel en represalia por la agresión israelí en contra el Consulado iraní en Damasco, tras días de rumores sobre un inminente ataque del país persa. Algunos lanzamientos no se efectuaron desde Irán sino desde otros países de la región, particularmente desde Siria, Irak y Yemen, donde hay fuerzas proiraníes. Según las Fuerzas de Defensa de IsraeI, se lanzaron unos 300 proyectiles, de los cuales un 99% fueron interceptados por las defensas aéreas. De unos 170 drones y 30 misiles de crucero lanzados hacia Israel, ninguno entró en el espacio aéreo israelí: todos los vehículos aéreos no tripulados y 25 misiles de crucero fueron derribados fuera del territorio de Israel. Numerosos países condenaron el ataque de Irán a Israel e instaron a las partes a actuar con moderación para evitar una escalada en Oriente Medio.

