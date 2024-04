https://latamnews.lat/20240414/rusia-acusa-que-el-ataque-de-iran-a-israel-se-realizo-ante-la-inaccion-de-la-onu-1149745108.html

Rusia acusa que el ataque de Irán a Israel se realizó ante la inacción de la ONU

Rusia acusa que el ataque de Irán a Israel se realizó ante la inacción de la ONU

La oleada de drones y misiles iraníes en contra del país hebreo fue una consecuencia de la "vergonzosa inacción" del Consejo de Seguridad de las Naciones... 14.04.2024, Sputnik Mundo

"Es lamentable que, a diferencia de la reunión de hoy, no hayan propuesto llevarla a cabo el 2 de abril [un día después de la agresión israelí a la sede diplomática iraní]", dijo, añadiendo que Moscú en su momento sí convocó a una reunión de emergencia.Nebenzia criticó a Tel Aviv por no cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad, lo que calificó de "una evidente falta de respeto al Consejo y un desprecio absoluto a las decisiones tomadas".Asimismo, instó a "todas las partes involucradas en el incidente a actuar con moderación ante la tensa situación en la región de Oriente Medio".El representante ruso ante la ONU señaló que hay un "riesgo evidente" de que el conflicto de expanda hacia un conflicto regional. El 13 de abril, Irán lanzó un ataque masivo de más de 300 drones y misiles en contra de Israel. Su objetivo era alcanzar infraestructura militar, pero las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), en colaboración con sus aliados Estados Unidos y el Reino Unido, interceptaron la mayoría de los proyectiles y vehículos aéreos no tripulados, según dijeron las fuerzas israelíes. Tel Aviv ha dicho que responderá a la agresión iraní en el momento que considere adecuado. En tanto, Teherán asegura que su ataque fue en represalia por el bombardeo israelí contra el edificio consular de Irán en Damasco el pasado 1 de abril. Además, el Gobierno iraní aclaró ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que no busca una escalada regional.

