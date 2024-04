https://latamnews.lat/20240414/la-cancilleria-rusa-suiza-va-perdiendo-credibilidad-como-mediador-internacional-1149733767.html

La Cancillería rusa: Suiza va perdiendo credibilidad como mediador internacional

La Cancillería rusa: Suiza va perdiendo credibilidad como mediador internacional

MOSCÚ (Sputnik) — Suiza va perdiendo su credibilidad como mediador internacional de buena fe, reafirmó en declaraciones a Sputnik María Zajárova, portavoz del

La diplomática apuntó que Moscú advirtió a Berna hace más de un año de que "la continuación de esta línea destructiva conllevaría la pérdida de nuestra confianza en la Confederación [Helvética] como mediador de buena fe en los asuntos internacionales", sin que las autoridades suizas hayan hecho caso. Suiza celebrará los días 15 y 16 de junio una conferencia de paz sobre Ucrania cerca de la ciudad de Lucerna. En enero, la presidenta de Suiza, Viola Amherd, afirmó que el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, le había pedido convocar una reunión para la paz en Ucrania. El ministro de Exteriores suizo remarcó entonces que "ningún proceso de paz puede llevarse a cabo sin Rusia". El pasado 9 de abril, el portavoz de la embajada rusa en Berna, Vladímir Jojlov, dijo que si Rusia recibe una invitación para dicho evento, no la aceptará, pues la cumbre busca impulsar la fórmula de paz ucraniana que es inviable porque no tiene en cuenta los intereses rusos. También la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, declaró el 11 de abril que Moscú no participará en este evento, ya que solo representa una plataforma para promover la llamada fórmula de paz de Zelenski. El 12 abril, el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, advirtió que la posible presentación de un "ultimátum colectivo" a Rusia en la conferencia en Suiza sobre Ucrania anula cualquier posibilidad de que ese evento resulte exitoso.

