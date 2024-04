https://latamnews.lat/20240414/estos-son-los-5-drones-mas-temibles-a-disposicion-de-iran-1149715287.html

Estos son los 5 drones más temibles a disposición de Irán

La noche del 13 al 14 de abril, Irán lanzó un masivo ataque contra Israel con más de 330 drones y misiles en represalia al bombardeo de su Consulado en la...

Tras impulsar su industria de defensa después de la guerra entre Irán e Irak de la década de 1980, la República Islámica se ha ganado gradualmente la reputación de ser una de las principales potencias mundiales en lo que respecta a misiles y drones. Los ingenieros del país han creado más de cincuenta diseños diferentes de drones: desde vehículos aéreos no tripulados tácticos de corto alcance y municiones diseñadas para bases sigilosas, hasta misiles de largo alcance y drones de hélice para reconocimiento, ataque y guerra electrónica.Consciente de la experiencia de los embargos de armas y las sanciones impuestas a su sector de defensa, Irán se enorgullece del desarrollo y la producción de armamento con una tasa extremadamente alta de nacionalización de componentes, y cuando se trata de aviones no tripulados, ha creado tanto diseños propios como proyectos de ingeniería inversa a partir de vehículos aéreos no tripulados estadounidenses e israelíes que cometieron el error al volar en el espacio aéreo de la República Islámica.Sputnik te presenta algunos de los vehículos aéreos no tripulados de largo alcance a disposición de Irán.Shahed 136El Shahed 136 (Testigo 136, en español) es un dron de ala delta única, sencillo y de bajo coste creado por la Compañía Industrial de Fabricación de Aeronaves de Irán (acrónimo persa HESA) y Shahed Aviation Industries, creadores de toda una gama de vehículos aéreos no tripulados y helicópteros militares.Los drones, de 200 kg cada uno, miden 3,5 metros de largo y tienen una envergadura de 2,5 metros. El motor de pistón de los drones impulsa una hélice de empuje de dos palas.Los Shahed 136 pueden acelerar a velocidades de hasta 185 km/h y tienen un alcance estimado de hasta 2.500 km. Estos vehículos aéreos no tripulados de navegación por satélite y guiados por inercia están diseñados como munición merodeadora/kamikaze, y su carga útil de 30-50 kg es suficiente para atacar infraestructuras, fortificaciones, buques de guerra, cuarteles militares, puertos, aeródromos, concentraciones de personal enemigo y otros objetivos estratégicos y del campo de batalla.El Shahad 136 se presentó en 2021 y se ha desplegado masivamente entre las FFAA iraníes en los últimos tres años.Mohajer 10Entre los diseños de drones más recientes del arsenal iraní se encuentra el Mohajer 10 (Inmigrante 10, en español), un dron polivalente presentado en 2023 diseñado para la vigilancia, los ataques de largo alcance, la guerra electrónica y la superioridad de espectro completo.Diseñado por la empresa Qods Aviation Industry, el fabricante de aviones no tripulados más antiguo de Irán, el Mohajer 10 es un vehículo aéreo no tripulado de altitud media y larga resistencia que, con un alcance operativo de hasta 2.000 km, es uno de los mayores vehículos aéreos no tripulados del arsenal nacional.El dron tiene una autonomía de 24 horas, una altitud máxima de vuelo de 7 km y una velocidad máxima de 210 km/h. El Mohajer 10 tiene una carga útil de hasta 300 kg, capacidad suficiente para transportar varios misiles o bombas lanzados desde el aire o equipos de vigilancia y guerra electrónica.El Mohajer 10 fue diseñado para satisfacer las necesidades de las fuerzas terrestres del Ejército iraní, y las de la fuerza terrestre de élite de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y la Armada.Arash 2Creado por la Organización de Industrias de Defensa, el Arash 2 es un dron de ataque propulsado por hélice con una autonomía de 2.000 km, una velocidad máxima de hasta 185 km/h y un techo de vuelo de 12.000 pies (3.657 metros).Este dron de ataque de 2.000 kg, 4,5 metros de largo y 4 metros de envergadura, que entró en servicio en 2020, puede llevar hasta 260 kg de explosivos y está diseñado para atacar objetivos estratégicos. También se ha puesto a punto una variante del Arash 2 propulsada por cohetes, conocida como Kian-2 (Rey 2 o Reino 2), que vuela a una velocidad de unos 400 km/h.Además de su arsenal de explosivos, el Arash 2 dispone de capacidades diseñadas para suprimir las defensas aéreas enemigas.KarrarEl HESA Karrar constituye una familia de vehículos aéreos no tripulados versátiles y propulsados por reactores, que se presentaron por primera vez en 2010 y cuyo diseño se considera inspirado en el Beechcraft MQM-107 Streaker.Creado principalmente como dron objetivo por el Ejército y el CGRI para prácticas de tiro antiaéreo y antimisiles durante las maniobras, el Karrar se ha convertido en un dron universal gracias al ingenio de los científicos de defensa iraníes, que han convertido variantes del dron para transportar bombas de unos 225 kg, misiles antibuque y torpedos, bombas planeadoras guiadas por satélite e incluso misiles aire-aire.El Karrar puede acelerar a velocidades de hasta 900 km/h durante el vuelo y tiene una autonomía de hasta 1.000 km en una misión de ida. Los drones pesan 500-700 kg, miden 4 metros de largo y tienen una envergadura de 2,5 metros. A diferencia de sus MQM-107, que tienen un motor montado en la parte inferior, los Karrars están equipados con un diseño de motor turborreactor montado en la parte superior.Kaman 22Completa esta lista de drones el Kaman 22, un vehículo aéreo de combate no tripulado de alcance ultralargo desarrollado y fabricado por las Fuerzas Aéreas de la República Islámica de Irán. Presentado en 2021, destaca por ser el primer dron de combate de fuselaje ancho de Irán, con un alcance de hasta 3.000 km, una autonomía de 24 horas y una carga de armamento de 300 kg. Este gran vehículo aéreo no tripulado, comparado por algunos observadores de defensa con el MQ-1 Predator (pero con una cola en forma de V montada hacia arriba, en lugar de hacia abajo, y señales de diseño de otros drones autóctonos de fabricación iraní, como el Shahed 129, el Fotros y el Hamaseh), tiene la longitud de 6,5 metros, la altura de 2,5 metros y una envergadura de hasta 17 metros. Su peso bruto es de 2.540 kg.Además de las misiones de combate, este dron está diseñado para el reconocimiento y la guerra electrónica, incluida la detección y fotografía de objetivos lejanos y el uso de municiones inteligentes, o para misiones antiaéreas y de ataque a tierra con municiones guiadas por láser.

